이혼상담소 찾는 90세男·88세女…이혼 고민하는 노년층

이혼상담소 찾는 90세男·88세女…이혼 고민하는 노년층
여성의 이혼 사유 ‘남편의 부당대우’ 55.1%
60대 이상 노년층의 이혼 상담 비중이 최근 20년 사이 껑충 뛴 것으로 나타났다. 이혼 상담을 받은 내담자 중 최고령자는 여성 88세, 남성 90세였다.
한국가정법률상담소가 9일 발표한 2025년도 상담 통계에 따르면, 총 상담 건수는 5만2037건이었다. 면접 상담이 2만646건, 전화 상담 2만9730건, 인터넷 상담 1061건, 순회 상담 48건이었다.
이혼 상담은 5090건(24.7%)으로, 전년도(24.0%)보다 소폭 증가했다. 여성 내담자는 4013명, 남성은 1077명이었다.
이혼 상담자 연령대를 보면 여성은 40대, 남성은 60대 이상의 비중이 높았다. 여성의 경우 40대(30.5%), 60대 이상(22.1%), 50대(21.4%), 30대(20.2%), 20대(5.7%), 10대(0.1%) 순이었다. 남성은 60대 이상(49.1%), 50대(21.5%), 40대(18.8%), 30대(8.4%), 20대(2.2%) 순이었다.
여성의 경우 20년 전인 2005년에는 30대(34.5%), 40대(33.0%), 50대(19.8%) 순으로 상담 비중이 높았으나, 지난해에는 40대(30.5%), 60대 이상(22.1%), 50대(21.4%)에서 높게 나타났다.
60대 여성의 경우 20년 새 상담 비중이 5.8%에서 22.1%로 4배 가까이 증가했다. 남성도 2005년에는 30대(35.3%), 40대(26.4%), 50대(22.8%), 60대 이상(12.5%), 20대(3.1%) 순이었으나, 지난해에는 60대 이상(49.1%), 50대(21.5%), 40대(18.8%) 등의 순으로 나타났다.
60대 남성의 경우 2005년 12.5%에서 49.1%로 4배 가까이 비중이 늘며 전체 이혼 상담을 받은 남성의 절반 가까이 차지했다. 1995년 60대 이혼 상담 비중은 여성 1.2%, 남성 2.8%에 불과했다. 30년 새 여성은 10배, 남성은 17배 넘게 증가했다.
이혼 상담 사유를 보면 여성은 ‘남편의 부당대우’가 55.1%로 가장 많았다. 남성은 ‘기타 혼인을 계속하기 어려운 중대한 사유’(장기별거·성격 차이·배우자의 이혼 강요·경제 갈등·불성실한 생활·처가와 갈등 등)가 56.7%로 절반 이상을 차지했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
