‘처녀 수입’ 망언 김희수 진도군수, 이번엔 군민에 “개XX” 욕설

군내면 군민과의 대화 자리서

군민에게 욕설 섞어 고성 논란

지난 4일 광주·전남 행정통합 ‘찾아가는 타운홀미팅’에서 발언하는 김희수 진도군수. 목포MBC 유튜브 캡쳐

인구감소 대책으로 “외국인 여성을 수입해야 한다”고 망언을 해 더불어민주당에서 전격 제명된 김희수 진도군수가 당적을 박탈당한 9일 공개적인 자리에서 군민들에게 욕설을 해 파문이 커지고 있다.



국민일보 취재를 종합하면 이날 오전 김 군수는 전남 진도군 군내중 체육관에서 열린 ‘군민과의 대화’ 자리에서 도로 관련 민원을 제기하는 군민들에게 욕설을 섞어 고성을 질렀다.



김 군수는 먼저 한 민원인이 목소리를 높여 도로 관련 문제를 제기하자 “허참 애통터질 일이세”라며 비꼬았다.



이어 해당 문제에 대해 담당 과장이 답변하려는 사이 또다른 군민이 항의를 시작하면서 김 군수의 욕설이 시작됐다. 한 군민이 항의를 이어가자 김 군수는 이내 “고놈도 시끄럽네”, “개XX XX”라며 욕설을 했다.



앞서 김 군수는 지난 4일 해남문화예술회관에서 열린 광주·전남 행정통합 ‘찾아가는 타운홀미팅’에서 “광주·전남이 통합할 때 인구 소멸에 대한 것을 법제화해서 정 못하면 스리랑카나 베트남이나 그쪽 젊은 처녀들 좀 수입을 해서 농촌 총각들 장가도 보내야 한다”고 말해 논란이 일었다.



해당 발언이 외교 문제로까지 번질 조짐을 보이자 민주당은 이날 최고위원회의에서 만장일치로 김 군수를 전격 제명했다.



진도군 관계자는 “불미스러운 일이 잇따라 송구스럽다”고 말했다.



김 군수는 현재 업자로부터 수천만원 상당의 뇌물을 받은 혐의로 검찰 수사도 받고 있다.



진도군수 인허가관련 금품비리의혹 진상규명위원회는 “김 군수가 개인 주택 조성 과정에서 지역 사업가로부터 수천만원 상당의 조경수와 석재를 무상 제공받은 의혹으로 검찰 수사를 받고 있다”며 철저한 진상 규명을 요구하기도 했다.



진도=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



