‘11년 별렀다’… 시애틀, 뉴잉글랜드 꺾고 슈퍼볼 우승

미국프로풋볼(NFL) 시애틀 시호크스 쿼터백 샘 다널드(왼쪽)와 마이크 맥도널드 감독이 9일(한국시간) 캘리포니아주 샌타클래라 리바이스 스타디움에서 열린 제60회 슈퍼볼에서 우승한 뒤 롬바르디 트로피를 들어 올리고 있다. AP연합뉴스

시애틀은 9일(한국시간) 미국 캘리포니아주 산타클라라 리바이스 스타디움에서 열린 슈퍼볼에서 뉴잉글랜드를 29대 13으로 꺾고 빈스 롬바르디 트로피를 차지했다. 시애틀은 2014년 제48회 슈퍼볼 이후 12년 만에 구단 역사상 두 번째 우승의 기쁨을 누렸다.

이번 맞대결은 2015년 제49회 슈퍼볼의 ‘악연’으로 관심을 모았다. 당시 시애틀은 경기 종료 직전 24-26으로 뒤진 상황에서 골라인 1야드까지 진격해 재역전 우승을 눈앞에 뒀다. 그러나 러닝백에게 공을 맡기는 대신 패스를 시도하다 뉴잉글랜드 맬컴 버틀러에게 인터셉션을 당하며 다 잡은 승리를 놓쳤다.

팝스타 배드 버니가 9일(한국시간) 미국 캘리포니아주 산타클래라 리바이스 스타디움에서 열린 제60회 슈퍼볼에서 하프타임 공연을 펼치고 있다. 로이터연합뉴스