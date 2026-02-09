김포시, 김포골드라인 부실 운영 확인…법적 조치 추진
노후 보안장비 교체사업서 운영사 불법행위 적발
경기 김포시는 김포골드라인SRS㈜가 계약금 증액과 계약서에 포함되지 않은 장비를 반입한 사실을 확인하고, 관련 금액 전액 환수와 법적 처벌에 나서기로 했다고 9일 밝혔다.
김포시가 진행한 김포골드라인 부실 운영 조사 결과에 따르면 김포골드라인SRS㈜는 지난해 10월 노후 보안장비 교체사업 입찰에서 낙찰금액 4840만원으로 계약했지만, 11월 낙찰업체와 협상을 거쳐 동일 내역·수량임에도 7810만원으로 약 61% 증액된 금액으로 재계약했다.
또한 계약서에 포함되지 않은 PC 12대를 추가로 반입한 사실도 드러났다. 이 사업은 국가보안시설 점검에 따른 노후 장비 교체사업으로, 김포시 비용으로 시행됐다.
김포시는 민간 위탁사의 세부 입찰과 집행 과정을 실시간으로 확인할 수 없고, 사후 감사만 가능하다는 구조적 한계를 악용한 불법행위로 판단했다. 시는 관련 금액 전액 환수와 함께 법적 조치를 추진할 방침이다.
김병수 김포시장은 “이번 사안을 엄중하게 인식하고 있으며, 철저한 진상 규명을 통해 관련자 처벌과 재발 방지 대책을 마련하겠다”고 말했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
