경찰, 색동원 시설장 등 2명 구속영장 신청…입소자 전수조사
인천 강화군의 중증 장애인 거주시설 색동원에서 발생한 성폭력 의혹을 수사 중인 경찰이 시설원장과 종사자 등 2명에 대해 구속영장을 신청했다. 경찰은 색동원 입소자 전수조사를 통해 추가 피해를 파악 중이다.
서울경찰청 색동원 사건 특별수사단은 시설원장 김모씨에 대한 구속영장을 신청했다고 9일 밝혔다. 김씨에게는 성폭력처벌법 위반 혐의와 장애인복지법 위반 혐의가 적용됐다. 김씨는 생활지도 등을 빌미로 여성 장애인을 성폭행하거나 유사 성행위를 강요한 혐의 등을 받는다.
경찰은 김씨와 함께 색동원 종사자 1명에 대해서도 장애인복지법상 폭행 혐의로 구속영장을 신청했다.
경찰은 색동원 사건을 시설 내 성범죄 의혹과 보조금 유용 등 두 갈래로 나눠 수사를 진행 중이다. 박정보 서울경찰청장은 이날 정례 기자간담회에서 색동원 사건 관련 “상당히 수사가 많이 진행됐다”며 “조만간 (시설장에 대한) 강제 수사 등이 이뤄지지 않을까 생각한다”고 언급했다.
색동원이 2008년 개소한 후 시설을 거쳐 간 장애인은 약 87명, 종사자는 약 152명으로 파악된다. 경찰은 의혹을 확인하기 위해 이들을 상대로 전수조사를 진행 중이다. 경찰은 현재까지 6명의 피해자를 특정했다.
보조금 유용 의혹은 입건 전 조사(내사) 단계다. 경찰은 종사자들이 보조금이나 입소자 개인 자산 등을 횡령한 정황을 들여다보고 있다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
