이강덕 포항시장 9일 퇴임…“시민과 함께한 12년” 마무리
이강덕 경북 포항시장이 9일 공식 퇴임식을 갖고 12년간의 시정을 마무리했다.
‘함께하는 변화, 도약하는 포항’을 기치로 내세웠던 그는 민선 6·7·8기 세 차례 임기 동안 도시 경쟁력 강화와 재난 극복, 산업 구조 전환 등 다양한 현안을 이끌며 포항을 책임져왔다.
이 시장은 이날 오전 덕수동 충혼탑에서 장상길 부시장과 양 구청장 등 간부 공무원들이 함께 헌화·분향하고 순국선열과 호국영령의 뜻을 기리며 하루를 시작했다.
이후 시청 중회의실에서 사무인계인수서에 서명한 뒤, 청사 곳곳을 돌며 직원들과 일일이 작별 인사를 나눴다.
퇴임식은 문화동 대잠홀에서 직원 600여 명이 참석한 가운데 공식 절차에 따라 차분한 분위기 속에 진행됐다.
시립교향악단의 식전 공연을 시작으로 퇴임 기념 영상 상영, 재직 기념패 및 공로패 전달, 직원 대표 송사, 퇴임사, 시립합창단 환송가 등이 이어졌다.
시는 퇴임 기념 영상 상영과 재직기념패·공로패 전달을 통해 12년간의 노고와 헌신에 대한 감사와 예우의 뜻을 전했으며, 시립합창단이 선보인 ‘아름다운 나라’와 ‘슈퍼스타’를 환송곡으로 퇴임식을 마무리했다.
이 시장은 퇴임사에서 “세 차례나 고향에서 시장으로 일할 수 있는 기회를 주신 시민들께 깊이 감사드린다”며 “지난 12년간 포항이 겪은 역동적인 변화의 순간들은 모두 시민들과 직원들이 함께 만들어 낸 성과”라고 말했다.
이어 “공무원 한 사람 한 사람이 품는 꿈과 시청 공무원 집단의 비전의 크기만큼 도시가 성장한다”며 “어려운 상황일수록 먼저 책임지는 자세로 시민이 부여한 소중한 권한을 시민 행복과 도시 발전을 위해 사용해 달라”고 당부했다.
그는 임기를 채우지 못하게 된 점에 유감을 표하며 “앞으로 어디에 있든 우리의 공동체와 국가를 위해 무엇이라도 도움이 될 수 있도록 최선을 다해 살아갈 것”이라고 덧붙였다.
공식 일정이 끝난 후에는 직원들이 시청 민원실 입구부터 시청 앞 광장까지 길게 늘어서 마지막 인사를 건넸다. 직원들은 박수로 배웅했고, 이 시장은 한 사람 한 사람과 눈을 맞추며 감사의 뜻을 전한 뒤 시청을 떠났다.
