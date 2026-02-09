시사 전체기사

대구 중심가 건물 화재 진화 중 소방관 3명 부상

입력:2026-02-09 16:19
9일 오후 대구 중구 종로 2층 상가 건물에서 불이나 소방대원들이 진화 작업을 벌이고 있다. 연합뉴스

대구 중심가 한 건물에서 발생한 화재를 진화하다가 소방관 3명이 부상을 당해 병원으로 이송됐다.

9일 대구소방안전본부에 따르면 이날 오후 2시13분쯤 대구 중구 종로 2층짜리 상가 건물에서 불이 났다. 소방 당국은 진화 차량 29대와 인력 70여명을 투입했다.

50여분 만에 큰 불길이 잡혔지만 이 과정에서 화재 진압에 투입된 소방관 3명이 각각 어깨 탈골, 허리 통증, 경도 화상 등 부상을 입어 병원으로 이송됐다.

소방 당국은 불을 완전히 진화한 후 정확한 화재 원인을 조사할 계획이다.

소방 관계자는 “건물 1·2층 모두 화재 피해를 입었다”며 “화재 발화 층수 등은 조사를 더 해봐야 알 수 있을 것”이라고 말했다.

대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr

