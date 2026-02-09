크래프톤, 연간 매출 ‘3조 클럽’ 달성… 영업익 1조원대

9197억원으로 전망치(9034억원)을 상회했다.

영업이익은 24억원이다. 크래프톤은 “성수 신사옥 이전을 대비해 향후 4년간 사용할 재원으로 공동근로복지기금 816억 원을 출연하는 등 일회성 비용이 일시에 반영된 결과”라고 설명했다.