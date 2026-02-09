소상공인 경영 돕는다…대전시, 업체당 30만원 지원

지원 대상은 대전에서 사업장을 운영하는 소상공인이며 지난해 매출액이 1억400만원 미만, 임차료·공과금 등 경영비용 지출을 증빙할 수 있는 경우 신청할 수 있다. 업체당 최대 30만원을 지급한다.

신청 기간은 다음 달 31일 오후 6시까지이며 대전신용보증재단 홈페이지를 통해 온라인으로 접수할 수 있다. 신청 초기 혼잡을 줄이기 위해 사업자등록번호 끝자리 기준 홀짝제가 적용되고 19일부터 홀짝 구분 없이 신청할 수 있다.

신청 이후 본인 인증 및 신청서 작성, 증빙서류 제출 후 적격 여부 등을 검토한다. 접수 완료 및 지급 완료 여부는 문자로 안내된다. 지원금은 신청일로부터 2주 내에 지급될 예정이다.

이장우 대전시장은 “경영비용 부담과 경기 침체로 어려움을 겪는 소상공인에게 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 소상공인 경영 안정과 지역경제 활성화를 위한 다양한 지원사업을 지속하겠다”고 말했다.