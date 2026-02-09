광주시의회 “재정·권한 이양 없는 통합은 껍데기에 불과”

중앙부처, 특례 119개 수용 불가

성명 내고 국회·정부에 결단 촉구

9일 열린 광주광역시의회 제341회 임시회 제3차 본회의 모습. 광주광역시의회 제공

광주광역시의회 소속 의원들이 전남광주통합특별법 특례 119개 상당이 중앙부처로부터 ‘수용 불가’ 판단을 받은 데 대해 “형식적 통합으로 전락시키는 결과를 초래할 것”이라고 비판했다.



광주시의회 소속 의원들은 9일 성명을 내고 “전남·광주 통합은 수도권 일극 체제를 극복하고 대한민국의 지속 가능한 성장을 이끌기 위한 국가 전략”이라며 “이러한 시대적 과제를 실현하기 위해 광주와 전남은 오랜 논의와 숙의를 거쳐 통합을 결단했고, 전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법안이 국회에 발의됐다. 이재명 대통령은 이를 두고 ‘민주주의의 본산답다’고 높이 평가했다”고 밝혔다.



이어 ”그러나 최근 중앙부처가 특별법안에 포함된 375개 특례 가운데 119개 특례에 대해 수용 불가 의견을 제시한 사실이 확인됐다”면서 “이는 시대적 사명을 오롯이 담아낸 특별법안이 국민주권정부를 자임하는 중앙부처의 기득권 유지 논리에 가로막혀 있는 참담한 현실을 보여준다. 이러한 태도는 전남·광주 통합을 명목만 남은 형식적 통합으로 전락시키는 결과를 초래할 뿐”이라고 지적했다.



또한 “통합의 목적은 분명하다. 과감한 재정과 권한 이양을 통해 지역 산업을 육성하고, 양질의 일자리를 창출함으로써 희망과 기회가 넘치는 전남광주특별시를 만드는 데 있다”며 “AI·에너지 등 지역의 미래 경쟁력을 좌우할 권한이 여전히 중앙에 묶여 있다면, 통합은 결코 성공할 수 없다”고 강조했다.



끝으로 “광주시의회는 통합의 본래 취지를 훼손하는 어떠한 후퇴에도 단호히 대응할 것이다”며 “320만 전남·광주 시도민의 뜻을 대변해 ‘지방 주도 성장’이라는 이재명 정부의 지방분권 철학이 담겨있는 재정․권한 이양 특례가 특별법에 명시될 때까지 공동 대응을 멈추지 않을 것임을 분명히 밝힌다”고 밝혔다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



