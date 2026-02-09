데브시스터즈 지난해 실적 예상치 하회
데브시스터즈는 지난해 연간 매출 2947억원, 영업이익 62억원을 기록했다고 9일 밝혔다. 전년과 비교해 매출은 24.7% 상승했으나 영업이익은 77.2% 폭락했다. 에프앤가이드 예상치(매출 3023억원, 영업익 170억원)에도 크게 못 미쳤다.
4분기 기준으로는 매출 587억원, 영업손실 126억원, 당기순손실 68억원이다. 이 역시 전망치인 매출 665억원, 영업이익 29억원에 한참 못 미치는 수준이다.
데브시스터즈는 “전년과 비교해 쿠키런: 킹덤의 지난해 매출 규모가 2배 이상 크게 확대됐다”고 매출 상승 배경을 설명했다. 해외 매출 비중은 약 72%다.
4분기 예상 외 적자에 대해선 “IP 문화적 확장 및 쿠키런: 킹덤 5주년 선제적 대비에 따른 광고선전비 확대, 신규 프로젝트 개발로 인한 인건비 증가”라고 밝혔다.
그러면서 “이는 미래 성장을 위한 전략적 투자에 따른 것으로, 회사는 여러 신규 프로젝트를 추진하고 IP 문화적 확장을 통해 새로운 사업 가치를 창출하는 등 신규 동력을 마련해가고 있다”고 덧붙였다.
데브시스터즈는 지난 6일 발표한 사업 전략에 기반해, 올해 ‘확장’과 ‘진화’를 통한 기업의 장기적인 성장 모멘텀 구축에 나선다고 전했다.
