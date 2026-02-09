고양시, 노인일자리 9416개 지원…시장형 일자리 확대
공익형 넘어 수익형으로…예산 382억원 투입
경기 고양시가 올해 382억원을 투입해 노인일자리 9416개를 지원하며 공익활동 중심에서 수익 창출이 가능한 시장형 일자리로 정책 전환에 나선다.
고양시는 초고령사회에 선제적으로 대응하기 위해 노인일자리 정책의 방향을 ‘자립과 지속가능성’에 두고 시장형 일자리를 대폭 확대한다고 9일 밝혔다. 지난해 기준 고양시 65세 이상 인구는 19만7000명으로 전체의 18.6%를 차지하며, 베이비붐 세대 은퇴가 본격화되면서 노인 인구 비중은 빠르게 증가하고 있다.
시는 올해 총 9416개의 노인일자리를 운영하며, 이 가운데 공익활동형은 6667개, 역량활용형 1573개, 시장형 906개, 취업알선형 270개로 구성된다. 특히 시장형 일자리는 수익이 발생할수록 참여 인원을 늘릴 수 있는 구조로, 2022년 328명에서 올해 906명으로 크게 확대됐다.
민간과 협력한 시장형 일자리는 고양시 노인일자리 정책의 대표적 성과로 꼽힌다. GS리테일과 협업해 전국 최초로 도입한 ‘GS25 시니어 동행편의점’에서는 어르신들이 계산과 진열, 고객 응대 등 매장 운영 전반을 담당하며 일반 근로자 수준의 근로 조건에서 일하고 있다. 현재 3개 점포에 이어 올해 1개 점포가 추가되면 총 56명의 어르신이 근무하게 된다.
실버 카페 사업도 확대되고 있다. 고양시는 지역 커피 프랜차이즈와 협력해 실버 바리스타 양성 교육과 자격 취득, 취업을 연계하고 있으며, 현재 4개 매장에서 30명이 근무 중이다. 향후 베이커리와 문화예술을 접목한 지역 커뮤니티 공간으로 발전시켜 세대 간 교류를 넓힐 계획이다.
이와 함께 해썹 인증을 받은 공동체사업단 ‘행주농가’에서는 참기름과 들기름을 생산해 지난해 약 2억3000만원의 매출을 올렸고, 봉제 경력 어르신들이 참여하는 ‘할머니와 재봉틀’ 사업단도 에코백과 출산 축하용품 등을 생산하며 안정적인 수익 구조를 구축했다.
공공 영역의 노인일자리 역시 시장형 모델로 전환되고 있다. 학교와 병원에서 운영되던 일부 공익형 일자리는 수요 기관이 비용 일부를 부담하는 방식으로 전환돼 근무시간과 보수가 확대되고, 시 재정 부담은 줄어드는 선순환 구조를 만들고 있다.
이동환 고양시장은 “초고령사회에 대응하기 위해서는 단순한 일자리 제공을 넘어 지속 가능한 소득 기반을 마련하는 것이 중요하다”며 “민간과 협력한 시장형 일자리를 확대해 노인복지와 지역경제가 함께 성장하는 구조를 만들어가겠다”고 말했다.
