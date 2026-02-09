“괴뢰 한국” 비난 자제한 北… ‘적대노선’은 계속

김정은, 당대회 앞서 건군절 연설

김정은 북한 국무위원장이 지난 8일 국방성을 축하 방문해 건군절 기념행사에 초청된 제대장령들을 만나 기념사진을 찍었다고 조선중앙TV가 9일 보도했다. 연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 북한 건군절(2월8일)을 맞아 앞으로 5년간 군의 역할이 커질 것을 예고하며 적대 노선을 이어가겠다는 의지를 드러냈다. 기존 건군절과 달리 대남·대미 비난 메시지는 빠졌는데 2월 말로 예정된 9차 당대회에 집중하는 것으로 보인다.