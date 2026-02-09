“기다릴 수만은 없다” 5호선 예타 지연에 김포 시민 행동 확산

청원·현수막·1인 시위까지…정부·국회로 시선 향해

청원 2주 만에 2만 돌파 등 곳곳서 참여 움직임

시민의 1인 시위와 배부 포스터. 독자 제공

국민동의 청원 게시글. 국회전자청원 캡처

국민동의청원에 참여한 시민들 사이에서는 ‘지금이 아니면 늦는다’는 인식이 공통적으로 나타난다. 대규모 입주가 예정된 상황에서 교통 대책이 확정되지 않은 채 시간이 흘러가고 있고, 이미 김포골드라인 혼잡으로 안전 문제가 반복되고 있다는 점이 위기감을 키우고 있다.

김병수 김포시장이 지난 2일 시청 대회의실에서 긴급 기자회견을 열고 서울지하철 5호선 김포 연장 사업의 조속한 예비타당성조사 통과를 촉구하고 있다. 박재구 기자