“기다릴 수만은 없다” 5호선 예타 지연에 김포 시민 행동 확산
청원·현수막·1인 시위까지…정부·국회로 시선 향해
청원 2주 만에 2만 돌파 등 곳곳서 참여 움직임
서울지하철 5호선 김포·검단 연장 사업의 예비타당성조사 발표 지연이 장기화되자, 김포 시민들이 더 이상 기다릴 수 없다는 뜻을 행동으로 드러내고 있다.
온라인 국회 국민동의청원으로 시작된 5호선 연장 촉구 움직임은 최근 아파트 단지와 지하철 역사, 퇴근길 거리로까지 번지며 오프라인 시민 행동으로 확산되고 있다.
시민들은 각자 비용을 들여 현수막과 입간판을 제작하고, 아파트 게시판과 주요 동선에 청원 안내물을 부착하며 참여를 호소하고 있다.
이 움직임은 특정 단체가 주도한 것이 아니라 시민 개개인이 필요성을 체감하며 자발적으로 나섰다는 점에서 공감대를 빠르게 넓히고 있다.
9일 현재 기준 청원 안내물이 설치된 아파트 단지만 20곳을 넘어섰으며, 출퇴근 시간대에는 김포골드라인 역사와 김포공항역 일대에서 1인 시위와 포스터 배부도 이어지고 있다.
국민동의청원에 참여한 시민들 사이에서는 ‘지금이 아니면 늦는다’는 인식이 공통적으로 나타난다. 대규모 입주가 예정된 상황에서 교통 대책이 확정되지 않은 채 시간이 흘러가고 있고, 이미 김포골드라인 혼잡으로 안전 문제가 반복되고 있다는 점이 위기감을 키우고 있다.
청원에 참여한 한 시민은 “지금 불편한 것도 문제지만, 이 상태를 아이들 세대까지 넘겨줄 수는 없다고 생각했다”며 “정치나 지역 이익의 문제가 아니라 생활권과 안전의 문제”라고 말했다. 또 다른 시민은 “현수막 하나, 포스터 한 장이 큰 힘이 될지 모르지만 가만히 있는 것보다는 낫다고 판단했다”고 전했다.
이 같은 시민 행동에 맞춰 시민단체인 김포검단시민연대 등 지역 시민단체들도 움직임을 본격화하고 있다. 이들 단체는 오는 11일부터 국민동의청원 참여를 집중적으로 알리는 캠페인을 진행하며, 김포뿐 아니라 인접한 인천 서구 지역으로도 공감대를 넓힌다는 계획이다.
현재 5호선 연장 촉구 국민동의청원은 지난 1월 말 시작된 이후 2주 만에 2만명을 넘어서는 동의를 얻었다. 이는 단기간에 이례적으로 빠른 속도로, 5호선 연장을 둘러싼 지역 사회의 피로감과 절박함이 동시에 반영된 결과라는 분석이 나온다.
앞서 김병수 김포시장은 예비타당성조사 발표 지연이 계속되자 지난 2일 기자회견을 열고 김포시가 사업비의 일부인 5500억원을 직접 부담하겠다는 입장을 밝히며 정부의 결단을 촉구한 바 있다. 시민들 사이에서는 지자체가 한 발 더 나선 만큼, 이제는 정부가 응답해야 할 차례라는 인식이 확산되고 있다.
