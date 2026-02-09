“이게 뭐게?” “선지 안 먹어” 변사자 조롱한 경찰…감찰 착수
경찰관이 변사 현장 사진과 부적절한 문구를 자신의 SNS에 올려 감찰을 받고 있다.
경기남부경찰청은 경기 광명경찰서 관할 지구대 소속 A경위에 대해 감찰에 착수했다고 9일 밝혔다. 직위 해제 등을 검토하는 것으로 알려졌다.
앞서 A경위는 지난 6일 변사 사건 현장에서 촬영한 사진을 SNS에 올리며 “이게 뭔지 맞춰보실 분?” 등의 문구를 적었다. 그는 “선지를 앞으로 먹지 말아야지” 등 부적절한 문구도 함께 썼다.
A경위는 해당 게시물을 당일 삭제했으나 이미 캡처본 등이 퍼진 것으로 알려졌다. A경위 SNS는 비공개로 전환된 상태다.
경찰 관계자는 “A경위는 현장 경찰관들이 고생한다는 취지로 게시물을 올렸다고 진술하고 있다”며 “감찰에 착수한 상태며 결과에 따라 엄중히 조치하겠다”고 말했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
