포항시, ‘천원주택’ 100호 예비입주자 모집…관외 청년 40% 배정
경북 포항시가 청년과 신혼부부의 주거 안정을 위해 추진 중인 ‘포항형 천원주택’의 올해 예비입주자 모집에 나선다.
시는 9일 시청 홈페이지를 통해 공공매입 임대주택인 ‘천원주택’ 100호에 대한 모집 공고를 내고 내달 5~6일 포항시 주거복지센터에서 현장 접수를 한다고 9일 밝혔다.
‘포항형 천원주택’은 한국토지주택공사(LH)의 임대주택을 재매입해 청년들에게 하루 1000원, 월 3만원의 임대료로 공급하는 사업이다. 대상은 19세 이상 45세 이하의 무주택 청년과 신혼부부로, 입주자는 2년에서 최장 4년까지 거주할 수 있다.
시는 올해 신청 문턱을 대폭 낮췄다. 지난해와 달리 부모의 소득이나 재산 유무를 따지지 않고 신청자 본인의 경제적 상황만을 고려해 선발한다. 최종 당첨자는 오는 6월 24일 발표된다.
선발 비율도 조정했다. 1순위 저소득층 대상 비율을 20%로 두고, 일반 청년층 비율을 80%로 확대했다. 이 가운데 40%는 관외 거주 청년에게 배정해 외부 인구의 유입 효과도 노린다.
지난해 첫 모집에서는 100호 공급에 854세대가 신청해 평균 8.5대 1의 경쟁률을 기록했다. 전체 입주자의 20%가 다른 지역에서 전입한 청년으로 지역 소멸 대응책으로서의 가능성을 입증했다.
시는 이번 모집을 시작으로 매년 100호씩 2029년까지 총 500호의 천원주택을 공급할 계획이다.
포항시 관계자는 “천원주택이 청년들이 포항에 뿌리내릴 수 있는 희망의 발판이 되길 바란다”며 “앞으로도 시민들이 피부로 느낄 수 있는 든든한 주거 복지 정책을 지속적으로 펼치겠다”고 말했다.
