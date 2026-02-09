[밀라노PICK] 쇼트트랙 혼성계주 선봉 최민정 “몸싸움 안 밀릴 것”

최민정 등 쇼트트랙 대표팀이 8일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 훈련하고 있다. 연합뉴스

계주 경기

최민정과 김길리(성남시청), 임종언(고양시청), 황대헌(강원도청)이 각각 500m씩 맡아 달리게 된다.

금메달 2개 이상을 목표로 이번 대회에 나섰다.

전략 노출 우려에도

최민정은

“단거리 종목은 한국 대표팀의 취약 종목이지만 출발만

잘하면 승산이 있다”며 “좋은 스타트를 끊는 것은 특별한

전략이 필요한 게 아니라 최대한 빠르게 나가야 하고, 몸싸

움에서 밀리지 않는 것이 중요하다”고 강조했다.

대표팀은 결승에서 안쪽 레인을 배정받기 위해 준결승부터 전력을 다한다는 전략이다.

대표팀은

한국은 2025-2026시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 월드투어 혼성 계주 랭킹 2위를 차지했고, 3차 대회에선 최민정이 1번 주자로 나서 금메달을 따낸 바 있다.

대회에서

“

올림픽 금메달은 하늘에서 내려주는 것으로 생각한다”며 “우리는 할 수 있는 최선을 다했기에 이제 하늘의 뜻을 기다리겠다”고 말했다.