[속보] ‘김건희 공천 청탁’ 김상민 前검사 무죄…불법 정치자금만 인정
1심 법원이 공천 청탁 대가로 김건희 여사에게 고가 그림을 건넨 혐의 등으로 재판에 넘겨진 김상민 전 부장검사에게 징역형의 집행유예를 선고했다.
서울중앙지법 형사21부(재판장 이현복)는 9일 청탁금지법과 정치자금법 위반 혐의로 구속기소 된 김 전 검사의 선고 공판에서 정치자금법 위반 혐의만 유죄로 인정해 징역 6개월에 집행유예 1년, 추징금 4100여만원을 선고했다.
김 전 검사는 1억 4000만원 상당의 이우환 화백 그림 ‘점으로부터 No. 800298’을 구매한 뒤 2023년 2월쯤 김 여사의 오빠에게 전달하면서 2024년 4월 총선 공천 등을 청탁한 혐의(청탁금지법 위반)로 지난해 10월 구속기소 됐다.
또 김 전 검사는 총선 출마를 준비하면서 사업가 김모씨에게 선거용 차량 대여비와 보험금 등 명목으로 4200만원을 불법 기부받은 혐의(정치자금법 위반)도 받았다.
재판부는 해당 그림이 김 여사에게까지 전달되지 않고 김 여사의 오빠가 계속 보유했을 가능성이 있다면서 청탁금지법 위반 혐의를 무죄로 판단했다.
김 여사에게 그림이 전달됐다는 김건희 특검의 주장을 법원이 받아들이지 않은 것이다.
다만 김 전 검사가 사업가 김씨로부터 선거용 차량 등을 불법으로 기부받았다는 정치자금법 위반 혐의는 유죄로 인정됐다.
재판부는 “피고인은 14년간 검사로 재직한 법률 전문가”라며 “행위의 법적 의미에 관해 누구보다 잘 인식할 수 있는 입장이었는데도 제3자에게 적극 기부를 요청했다”고 지적했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사