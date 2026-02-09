대전시의회, 10일 행정통합 주민투표 촉구 결의안 상정
대전·충남 행정통합과 관련해 진통이 이어지고 있는 가운데 대전시의회가 10일 주민투표 시행 촉구 결의안을 상정하기로 결정했다.
9일 대전시의회 등에 따르면 시의회는 10일 오후 2시 제293회 임시회 2차 본회의를 열고 국민의힘 소속 김진오 의원이 대표 발의한 ‘대전·충남 행정 통합에 대한 주민투표 시행 촉구 결의안’을 상정할 계획이다. 이번 회기는 주민투표 결의안을 처리하기 위한 원포인트 임시회로 진행된다.
결의안에는 졸속적인 행정통합 중단 및 시민 의견수렴, 재정 관련 사항의 항구적 명시, 특별법 내 주민투표 명문화 등의 내용이 담긴 것으로 알려졌다. 시의회는 결의안 채택 후 이를 행정안전부와 국회 등에 전달한다는 계획이다.
결의안이 사실상 국민의힘 주도로 발의되는 만큼 이날 임시회에서 채택될 가능성이 높다. 시의회는 현재 국민의힘 16석, 무소속 3석, 더불어민주당 2석으로 국민의힘이 다수당을 차지하고 있다.
앞서 시의회는 주민들이 요구할 경우 주민투표를 실시할 수도 있다는 가능성을 시사해 왔다. 조원휘 대전시의회 의장은 지난 3일 홍성현 충남도의회 의장과 공동 기자회견을 갖고 “실질적인 자치권과 재정권이 보장되지 않는 통합은 시민들의 동의를 얻을 수 없다”며 “시민의 뜻을 최우선에 두고 책임을 다하겠다”고 말했다.
다수당인 국민의힘 주도로 행정통합 관련 절차가 진행됨에 따라 민주당의 반발도 거세지고 있다. 민주당 소속 시의원들은 이날 오전 10시 조 의장의 소집 요구로 열린 제293회 임시회 제1차 본회의에 절차 상 중대한 하자가 있다고 문제를 제기하고 나섰다.
민주당 김민숙·방진영 의원은 이날 시의회 기자실에서 기자회견을 열고 “국민의힘이 강행한 임시회는 명백한 법 위반”이라고 지적했다. 지방자치법 제54조 제4항에 따르면 임시회 소집은 3일 전 공고해야 하지만, 이번 임시회는 6일 소집 공고를 내고 9일 오전 개최됐다는 이유에서다.
주말을 포함해도 첫날은 산입하지 않는다는 ‘초일불산입’에 따라 5일 자정까지는 임시회 소집을 공고했어야 한다고 이들은 주장했다.
김 의원은 “대전·충남 행정통합 주민투표 결의안은 중대한 사안이지만 긴급한 사안은 아니다”라며 “특히 긴급의안 제출 사유서는 날짜도 없는 상태로 제출됐다. 왜 긴급하게 회의를 열어야 하는지에 대한 법적인 이유도 담기지 않았다”고 강조했다.
그러면서 “조 의장은 지난 6일 타운홀 미팅 당시 ‘월요일 임시회를 소집하겠다’고 독단적으로 발언했다. 미리 날짜를 정해놓고 의원들을 거수기로 활용한 것”이라며 “매우 나쁜 선례를 남기게 될 뿐 아니라 의회민주주의에 역행하는 일”이라고 덧붙였다.
이에 대해 조 의장도 기자회견을 열고 “긴급의안 제출 사유서는 회의규칙 제11조 제3항에 따라 의안을 제출했다”며 “주민투표 시행 촉구 결의안은 주민권익에 중대한 영향을 미치는 의안으로 판단됐다. 사유서와 함께 제출된 촉구 결의안의 발의 연·월·일은 2월 6일로 명기돼 있다. 사유서에는 날짜가 2월로만 기재됐는데, 날짜는 없지만 같은 서류로 보기 때문에 문제가 없다”고 설명했다.
이어 “대전·충남의 백년대계를 논의하는 시점에 시의회가 의견을 내고 주민들에게 알리는 것보다 중요한 것이 어디있나”라며 “이 시기를 놓치고 국회 행정안전위원회에서 졸속으로 처리된다면 시민의 권익을 대변하는 시의회가 그 책무를 저버리는 것”이라고 반박했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
