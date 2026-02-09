대전시의회, 10일 행정통합 주민투표 촉구 결의안 상정

절차 상 중대한 하자가 있다고 문제를 제기하고 나섰다.

민주당 김민숙·방진영 의원은 이날 시의회 기자실에서 기자회견을 열고 “

국민의힘이 강행한 임시회는 명백한 법 위반”이라고 지적했다.

그러면서 “조 의장은 지난 6일 타운홀 미팅 당시 ‘월요일 임시회를 소집하겠다’고 독단적으로 발언했다. 미리 날짜를 정해놓고 의원들을 거수기로 활용한 것”이라며 “매우 나쁜 선례를 남기게 될 뿐 아니라 의회민주주의에 역행하는 일”이라고 덧붙였다.

“

긴급의안 제출 사유서는 회의규칙 제11조 제3항에 따라 의안을 제출했다”며 “

주민투표 시행 촉구 결의안은 주

민권익에 중대한 영향을 미치는 의안으로 판단됐다.

사유서와 함께 제출된 촉구 결의안의 발의 연·월·일은 2월 6일로 명기돼 있다. 사유서에는 날짜가 2월로만 기재됐는데, 날짜는 없지만 같은 서류로 보기 때문에 문제가 없다”고 설명했다.