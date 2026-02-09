경기도, 스마트·친환경·복지축산 전환에 2205억원 투입
경기도가 2026년을 목표로 스마트 기술 확산과 친환경·동물복지 강화를 핵심으로 한 축산정책에 2205억원을 투입한다.
경기도는 ‘사람·환경·가축이 조화로운 경기축산 실현’을 비전으로 설정하고, 지속가능한 축산업 구조 전환과 미래 경쟁력 확보를 위해 5대 전략 분야를 중심으로 축산시책 추진계획을 수립했다고 9일 밝혔다. 이번 계획은 성장 위주의 기존 축산정책에서 벗어나 환경과 공존하는 책임축산으로의 전환에 방점을 찍었다.
우선 도는 가축개량과 시설 개선 등 축종별 경쟁력 강화를 위해 전체 예산 중 가장 큰 비중인 1086억원을 투입한다. 스마트 축산패키지 보급과 축산 ICT 융복합 확산, 축사시설 현대화 사업을 통해 사육환경과 동물 건강을 실시간으로 관리하고, 노동력 절감과 생산성 향상은 물론 동물복지 수준을 동시에 높일 계획이다. 가축행복농장 확대와 사료 품질·안전 관리 강화로 안전한 고품질 축산물 생산 기반도 다진다.
축산 분야 탄소중립 실현을 위해서는 606억원을 투입한다. 가축분뇨 자원화 등 친환경 사업을 통해 온실가스 배출을 줄이고, 환경오염과 악취를 최소화함으로써 도민의 삶의 질 개선과 지속가능한 축산업 기반 구축을 추진한다.
재난과 사고로부터 축산농가를 보호하기 위한 안전망도 강화된다. 도는 가축재해보험을 포함해 총 286억원을 투입해 자연재해와 화재, 질병 등으로 인한 피해 발생 시 농가 경영안정을 지원할 계획이다. 특히 올해는 노후 전선 등 전기시설 교체를 지원하는 화재 예방 사업을 신규로 추진해 축산농가의 경제적 피해를 사전에 줄이기로 했다.
이와 함께 경기도는 축산업의 기능을 복지·관광·치유 산업으로 확장한다. 치유승마를 포함한 말산업 활성화와 지역 축제 연계 말문화 체험 사업 등에 104억원을 편성해 축산에 대한 도민 인식을 개선하고 새로운 부가가치를 창출할 방침이다.
신종광 도 축산정책과장은 “올해는 스마트 기술 확산과 친환경 생산체계 구축, 동물복지 강화를 통해 축산업의 체질 개선과 미래 경쟁력 확보에 집중하겠다”며 “축산농가와 도민이 함께 공감할 수 있는 정책으로 안정적인 먹거리 공급과 지속가능한 축산 성장을 동시에 실현하겠다”고 말했다.
