아미노트리, 시니어 영양 신제품 ‘하루五건강’ 론칭
고령친화 인증 기준 반영
실크아미노산 전문 기업 아미노트리가 고령친화 인증 기준을 개발 단계부터 반영한 시니어 전용 영양 신제품 ‘하루五건강’을 공식 런칭했다.
초고령화 사회로 접어든 대한민국에서 시니어를 위한 식품과 건강 제품이 빠르게 늘고 있지만, 실제로 ‘고령친화’ 기준을 충족하는 제품은 많지 않다. 특히 고령친화우수식품 인증은 씹기·삼킴 편의성뿐 아니라 영양 설계, 안전성, 섭취 부담까지 종합적으로 평가하는 까다로운 기준으로 알려져 있다.
아미노트리에 따르면 ‘하루五건강’은 “시니어가 하루에 꼭 챙겨야 할 5대 필수 영양”이라는 명확한 콘셉트를 바탕으로, 단순히 영양 성분을 나열하는 방식이 아닌 하루 섭취 기준·섭취 편의성·제형 안정성까지 고려한 고령친화 설계 제품이다.
아미노트리는 제품 개발 초기부터 고령친화우수식품 인증 기준을 충족하는 것을 목표로 삼고, 시니어의 실제 섭취 환경과 신체 변화를 반영한 설계에 집중했다. 특히 고령층에서 흔히 나타나는 저작·연하 부담, 소화 흡수 효율, 과도한 섭취 부담 문제를 동시에 해결하는 데 중점을 뒀다는 설명이다.
이를 위해 실크펩타이드(근력·회복), 타우린·알라닌(활력 에너지), 비타민 A(눈 건강), 칼슘·비타민 D(뼈 건강), 치커리 유래 식이섬유(장 건강) 등 시니어에게 필요한 핵심 영양을 하루 기준에 맞춰 균형 있게 배합했다.
근감소 예방, 체력 유지, 골다공증, 배변 컨디션 케어 등 시니어 일상에서 실제로 체감할 수 있는 건강 요소를 중심으로 구성한 것이 특징이다. 또한 ‘하루五건강’은 액상 겔 타입 제형으로 개발돼 씹기 어렵거나 삼킴이 불편한 시니어도 부담 없이 섭취할 수 있으며, 흡수 효율과 안정성을 고려한 제형 설계를 통해 고령친화우수식품 인증 기준을 충족하도록 개발됐다.
제품 설계 과정에는 시니어 전문 약사로 알려진 ‘피치약사’ 최희진 약사가 자문 형태로 참여, 하루 영양 기준과 원료 구성의 현실성을 보완했다. 다만 제품의 기획과 출시, 품질 설계 전반은 아미노트리 R&D 연구진이 주도했다.
아미노트리 관계자는 “고령친화 인증은 단순히 ‘시니어용’이라는 표현만으로 받을 수 있는 것이 아니다”라며 “‘하루五건강’은 섭취 편의성, 영양 균형, 일상 지속 가능성까지 모두 고려한 고령친화 설계 제품으로, 시니어 하루 영양 관리의 새로운 기준이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.
