고윤정·김선호 빠더너스 문쌤 조회수 300만 돌파
유튜브 채널 빠더너스의 콘텐츠 ‘문쌤’에 배우 고윤정과 김선호가 출연한 영상이 공개 이후 조회수 326만 회(2월9일 기준)를 돌파하며 주목을 받고 있다.
최근 공개된 해당 영상은 빠더너스의 대표 코너인 문쌤 포맷으로 제작됐으며, 공개 직후 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 빠르게 확산되는 흐름을 보였다. 댓글 수와 공유 횟수 역시 꾸준히 증가하며 관심도를 입증하고 있다.
이번 출연은 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘이 사랑 통역 되나요?’ 공개 이후 이뤄졌다는 점에서 더욱 이목을 끌고 있다. 작품 공개 이후 두 배우의 인지도와 화제성이 동반 상승한 가운데, 예능형 콘텐츠에서도 대중의 반응이 이어지고 있다는 평가가 나온다.
영상에서는 기존 드라마 홍보나 공식 인터뷰와는 다른 편안한 분위기 속에서 두 배우의 자연스러운 모습이 담겼다. 이를 본 시청자들은 “색다른 매력을 확인했다” “작품 이후 호감도가 더욱 높아졌다”는 반응을 보이고 있다.
업계에서는 이번 조회수 급증을 두 배우의 최근 작품 흥행과 맞물린 결과로 해석하고 있다. 드라마 공개 이후 예능과 디지털 콘텐츠 출연이 이어지며 화제성이 온라인 플랫폼 전반으로 확장되고 있다는 분석이다.
한편. 빠더너스의 ‘문쌤’ 코너는 배우와 가수 등 다양한 출연진의 자연스러운 토크를 강점으로 꾸준한 조회수를 기록해온 콘텐츠다. 이번 영상 역시 채널 내 주요 흥행 콘텐츠 가운데 하나로 자리매김하고 있다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
