이병훈 전 국회의원, 전남광주특별시장 출마 선언
5가지 지역 발전 전략 제시
이병훈 더불어민주당 호남발전특위 수석부위원장이 9일 전남광주특별시장 출마를 공식 선언했다.
앞서 지난 4일 예비후보 등록을 마친 이 예비후보는 이날 오전 광주 동구 5·18민주광장에서 출마 기자회견을 열고 전남광주특별시장 출마를 선언했다.
이 예비후보는 광주와 전남의 지속적인 인구 감소, 청년 유출, 산업 정체 위기의 문제점을 지적하고, 이 위기를 극복하기 위한 대안은 광주·전남 행정통합임을 강조하며 “새로운 성장의 길을 열기 위해 출마를 결심했다”고 밝혔다.
그는 “5·18민주광장은 말이 아닌 실천으로 지역의 미래를 만들어 왔던 현장이자, 다시 한 번 책임 있는 결단을 다짐하는 자리”라며 “엄동설한 속에 민생은 더욱 혹독한 추위에 떨고 있는 지금, 모든 것을 걸고 나아가겠다는 파부침주의 심정으로 이 자리에 섰다”고 밝혔다.
이어 “광주·전남 통합시대에는 지역을 가장 잘 이해하고, 위기를 정확히 진단해 실질적인 해법을 설계하고 끝까지 책임질 수 있는 시장이 필요하다”면서 “전남의 비전과 광주의 희망을 함께 품고 말이 아닌 실제 성과로 변화의 높이를 증명하는 시장, 이병훈이 되겠다”고 포부를 밝혔다.
이 예비후보는 광주·전남 발전 전략으로 ▲광주 도시권 ▲광주 연계권 ▲전남 동부권 ▲전남 서남권 ▲전남 남부권 등 5대 권역 구상을 제시했다.
광주 출신인 이 예비후보는 1980년 제20회 행정고시에 합격해 관선 광양군수와 전남도 기획관리실장, 광주광역시 문화경제부시장, 제21대 국회의원(광주 동남을) 등을 역임했다. 현재는 민주당 호남발전특별위원회 상임수석부위원장으로 활동하고 있다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사