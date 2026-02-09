‘화마(火魔)’ 상처 딛고…“동해안 명품시장으로 부활했습니다”
경북 영덕시장, 5년 만의 감격적 재 개장…설 대목 맞아 힘찬 “새 출발”
경북도는 지난 2021년 대형 화재로 전소된 영덕시장의 재건축을 완료하고 9일 상인과 지역민의 염원을 담은 ‘영덕시장 재건축 개장식’을 개최했다.
개장식 행사는 이철우 경북도지사를 비롯해 김광열 영덕군수, 지역 국회의원 및 도의원, 상인회 관계자 등 500여 명이 참석한 가운데 진행됐으며 단순한 시장 복구를 넘어 ‘동해선 철도시대’를 맞아 관광과 쇼핑, 문화가 어우러진 ‘동해안 대표 명품 전통시장’으로 도약을 선포하는 자리가 됐다.
영덕시장은 지난 2021년 9월 4일 새벽 발생한 화재로 점포 79개소와 장옥(長屋) 등이 전소되며 약 68억원의 재산 피해를 입었다. 당시 경북도는 예비비와 특별교부세를 긴급 투입해 임시시장을 마련하는 등 상인들의 생계 안정에 주력해 왔다.
이후 경북도는 영덕시장의 항구적 복구와 현대화를 위해 총사업비 305억원(국비 98억, 도비 89억, 군비 118억)을 투입해 재건축 사업을 추진했다.
새롭게 문을 연 영덕시장은 연면적 6083㎡(약 1840평) 규모의 현대식 건물로 재탄생했다. 1층에는 51개의 점포가 들어서 본격적인 손님 맞이에 나섰으며 2층에는 청년몰, 푸드코트, 어린이 놀이시설(키즈카페), 다목적실 등 다양한 편의시설을 갖춰 젊은 층과 가족 단위 방문객까지 아우르는 복합문화공간으로 탈바꿈했다.
또 고질적인 주차 문제 해소를 위해 연면적 4058㎡(약 1227평) 규모의 주차타워(지상 2층 3단, 220면)를 신축해 이용객 편의성을 크게 높였다.
도는 이날 동해선 철도(포항~영덕~삼척) 개통에 따른 열차 관광객 유입 확대를 위한 활성화 방안도 함께 제시했다.
도는 영덕군과 함께 ‘동해선 열차 연계 시장 투어(코레일 연계)’ 등 다양한 체류형 관광 상품을 개발하고 영덕역과 시장 간 접근성 개선을 통해 연간 1500만 관광객 시대를 여는 문화관광형시장 핵심 거점으로 육성할 계획이다.
구다남 영덕시장 상인회장은 “잿더미가 된 시장을 보며 망연자실했던 게 엊그제 같은데 오늘 이렇게 훌륭한 명품 시장으로 다시 태어난 모습을 보니 지난 5년간의 마음고생이 눈 녹듯 사라진다”며 “상인 모두가 한마음으로 뭉쳐 화재의 아픔을 희망으로 바꾸고 전국에서 손님이 찾아오는 동해안 최고의 시장으로 만들어 보답하겠다”고 말했다.
개장식 직후 이철우 경북도지사는 ‘민생현장 간담회’를 열고 경북상인연합회와 영덕시장 상인들이 참석한 가운데 고금리·고물가 장기화에 따른 소비 심리 위축과 온라인 유통시장 확대로 인한 전통시장의 경쟁력 확보 방안 등 현장의 생생한 고충을 직접 들었다.
이 도지사는 “영덕시장의 재개장은 절망을 딛고 일어선 ‘회복과 희망’의 상징”이라며 “이번 현장 소통에서 나온 목소리를 도정에 확실히 반영해 도민이 체감하는 민생 살리기 대책을 속도감 있게 추진하겠다”고 강조했다.
영덕=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
