96세에 중학교 졸업… 부산 최고령 학력 인정 수여
배움 놓친 학령기 넘어 늦깎이 결실
문해교육 통해 중학 학력 인정 받아
10일 수여식서 졸업장 전달 예정
어려운 가정형편 탓에 학령기에 학교 문턱조차 밟지 못했던 부산의 96세 할머니가 중학교 졸업장을 손에 쥐었다. 평생 마음 한켠에 남아 있던 ‘배움의 갈증’을 아흔을 넘긴 나이에 다시 붙잡은 끝에 이룬 결실이다.
부산시교육청은 10일 교육청 대강당에서 ‘제12회 문해교육 프로그램 학력 인정서 수여식’을 열고 최고령 졸업생인 오모 할머니를 비롯한 성인 학습자 197명에게 초등·중학교 학력 인정서를 수여할 예정이라고 9일 밝혔다. 이 가운데 오 할머니는 중학교 학력 인정 졸업생 중 최고령이다.
오 할머니는 어린 시절 가난과 시대적 여건으로 학교에 다니지 못했다. 글을 읽고 쓰지 못한 채 평생을 살아왔지만, 배움에 대한 미련은 쉽게 사라지지 않았다. 뒤늦게 문해교육 프로그램을 알게 된 뒤 연필을 다시 잡았고, 한 글자 한 글자 익히며 공부를 이어왔다.
그 노력은 중학교 학력 인정이라는 결과로 이어졌다. 오 할머니는 “배움을 통해 세상을 보는 눈이 밝아졌다”며 “나처럼 늦게 시작한 사람들도 배움을 발판 삼아 자신 있게 세상에 나아가길 바란다”고 소감을 전했다.
이번 수여식에서는 초등과정 131명, 중학과정 66명 등 모두 197명이 학력 인정을 받았다. 문해교육 학력 인정 제도가 시작된 2014학년도 이후 지금까지 초등·중학 학력 인정을 받은 성인 학습자는 누적 2000명에 달한다.
문해교육 학력 인정 과정은 학령기에 배움의 기회를 놓친 만 18세 이상 성인이 대상이다. 문자 해득 능력을 키워 일상생활에 필요한 문해력을 갖추는 것은 물론, 정규 학력으로 인정받을 수 있도록 돕는 제도다.
김석준 부산시교육감은 “배움에 대한 열정과 포기하지 않는 마음으로 값진 결실을 이뤄낸 학습자들께 깊은 존경과 박수를 보낸다”며 “앞으로도 더 많은 시민이 배움을 통해 새로운 도전을 시작할 수 있도록 문해교육 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
