시사 전체기사

[속보] ‘김건희 집사’ 김예성, 횡령 혐의 1심 공소 기각 선고

입력:2026-02-09 14:16
수정:2026-02-09 14:19
공유하기
글자 크기 조정
김건희 여사 일가의 '집사'로 지목된 김예성씨가 지난해 8월 인천공항 제1여객터미널 입국장에 들어서고 있다. 윤웅 기자

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] 해외서 발견된 ‘AI 사망 이상 징후’, 국내 10대서 다수 포착
“외국인 처녀 수입하자”…민주당, 진도군수 제명
‘내부공격이 최대 리스크’… 대통령 과거글 공유한 조국
정청래 “대통령께 누 끼쳐 죄송”…특검 추천 논란 직접 사과
[단독] 보유 수량보다 12배 많은 62만개 뿌려… 빗썸 ‘코인 복사’ 논란
‘상속세 탓에 탈출’은 거짓이지만… 韓 최고세율 OECD 2위
고환율 난리인데… 국민연금, 지난해 말 해외 주식 더 샀다
보채고… 울고… 우리 아기와 비행기 탈 수 있을까?
국민일보 신문구독