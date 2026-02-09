제주 제2국제컨벤션센터 24일 개관
제주 마이스(MICE) 산업의 또 하나의 핵심 인프라로 자리할 제2국제컨벤션센터가 오는 24일 문을 열고 본격 운영에 들어간다.
2센터는 지난 2003년 개관한 1센터 인근, 서귀포시 중문관광단지 안에 지하 1층·지상 2층, 연면적 1만5110㎡ 규모로 조성됐다.
국비 280억원, 도비 447억원, ICC 제주 153억원 등 총 880억원이 투입된 다목적 복합시설로, 회의 최대 6000명, 전시 300부스, 연회 2000명을 수용할 수 있다.
특히 4728㎡ 규모의 다목적홀은 기존 1센터에서 수용하기 어려웠던 대형 음악 공연과 스포츠 이벤트까지 가능하도록 설계돼, 제주의 문화·예술·체육 복합 플랫폼으로 자리매김할 것으로 기대된다.
개관 기념행사로 오는 27일 오후 5시 케이팝 콘서트 ‘Blooming Island’가 열린다.
‘봄이 가장 먼저 오는 제주에서 사람과 문화, 공간이 피어나는 순간’을 주제로 열리는 이번 공연에는 오마이걸, 아이덴티티, 제주 출신 ‘싱어게인’ TOP3 김재민 등이 출연한다.
공연은 3500명 규모로 기획됐으며, 티켓은 9일 오후 8시부터 티켓링크에서 예매할 수 있고 관람료는 3만3000원이다.
2센터는 올해 다양한 전시와 공연을 유치할 계획이다. 오는 10월에는 전국체전 경기장으로도 활용될 예정이다.
김양보 제주도 관광교류국장은 “2센터 개관은 제주 마이스 산업이 한 단계 도약하는 계기가 될 것”이라며 “1센터와 연계해 문화·스포츠·콘텐츠 산업을 아우르는 융복합 공간으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
