김태흠 “정치적 의도만 남은 행정통합 논의 중단해야”

김태흠 충남지사가 9일 국회에서 기자회견을 열고 재정·권한 이양 없는 대전·충남 행정통합 논의 중단을 촉구하고 있다. 충남도 제공

“행정통합은 자치분권과 국가균형발전을 위한 백년대계로, 항구적인 재정과 권한 이양이 없으면 행정통합의 취지를 살릴 수 없다”며 “우리의 요구는 양도소득세 100%, 법인세 50%, 부가가치세 5% 수준까지 맞춘 연간 9조원 수준의 항구적 재정 이양”이라고 밝혔다.

“이해당사자이자 입법 대상 지역인 충남지사로서 이재명 대통령과의 면담도 다시 한 번 공식 요청한다”고 밝혔다.