부산 소상공인 정책자금 1500억원 지원
부산은행 출연·이차보전 결합 실질 지원
신용보증부 대출로 상권 회복 뒷받침
최대 1억원 대출·금리 부담 완화
부산시가 고금리와 경기 둔화로 어려움을 겪는 지역 소상공인의 금융 부담을 덜기 위해 총 1500억원 규모의 정책자금 지원에 나선다. 이자 지원과 보증을 결합한 방식으로, 실질적인 경영 안정 효과가 기대된다.
부산시는 9일 BNK부산은행, 부산신용보증재단과 소상공인 정책자금 지원을 위한 업무협약을 체결했다. 이번 협약에 따라 부산은행은 부산신용보증재단에 100억원을 특별 출연하고, 이를 바탕으로 총 1500억원 규모의 신용보증부 대출 재원이 조성된다. 시는 5년간 연 1.5% 이차보전을 지원하고, 부산신용보증재단은 출연금을 기반으로 신용보증을 공급한다.
지원 대상은 부산에 사업장을 둔 소상공인으로, 개인신용 595점 이상이면 신청할 수 있다. 업체당 최대 1억원까지 대출이 가능하며, 보증료율은 0.8~0.9% 수준이다. 상환 방식은 5년 균등분할 상환을 비롯해 1년 거치 4년 분할, 2년 거치 3년 분할 상환 중 선택할 수 있다. 자금 취급은 부산은행이 맡는다.
부산은행은 이번 특별자금 협약에 맞춰 소상공인 특성과 성장 단계에 따른 금융상품도 잇따라 내놨다. 지난달에는 300억원 규모의 ‘소상공인 지원 협약 보증 대출Ⅰ’을 출시해 안정적인 사업 운영을 지원하고 있다. 이어 성장성과 확장 가능성이 높은 소상공인을 대상으로 업체당 최대 2억원까지 지원하는 ‘B-라이콘 육성 협약보증대출’을 1000억원 규모로 9일부터 판매에 들어갔다. 남은 200억원 재원을 활용한 추가 포용 금융 상품도 준비 중이다.
시는 이번 정책자금이 자금 조달 부담 완화에 그치지 않고, 지역 상권 회복과 소상공인 경영 안정으로 이어질 것으로 기대하고 있다. 시는 올해 중소기업과 소상공인을 대상으로 총 1조4650억원 규모의 정책자금을 운영 중이다. 또 향후 추가경정예산 편성을 통해 지원 규모를 단계적으로 확대한다는 방침이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사