AI·에너지 빠진 전남광주특별법…“관료 책상 위에 멈춰”
중앙부처, 특례 119개 ‘불수용’
시·도지사 등 강한 어조로 비판
김민석 총리에 권한 이양 촉구
국회 법안 심의가 시작된 전남광주특별법 핵심 특례 상당수가 중앙부처로부터 ‘불수용’ 된 사실이 알려지면서 지역사회 반발이 커지고 있다. 지역 정치권은 총력을 다해 핵심 특례를 반영해 나간다는 방침이다.
9일 광주시와 전남도에 따르면 지난달 30일 더불어민주당 당론으로 발의된 ‘전남광주특별시 설치 특별법’에 담긴 핵심 특례 386개 중 119개에 대해 중앙부처가 ‘수용할 수 없다’는 의견을 냈다.
특히 불수용된 특례 대다수가 AI·에너지 등 지역 미래 먹거리와 직결된 핵심 특례라는 점에서 지역사회 반발이 커지고 있다.
불수용된 핵심 특례는 에너지 미래 도시 조성 특례와 해상풍력발전단지 예비지구 지정 등 특례, 영농형 태양광 지구 지정 특례, 인공지능 집적단지 지정, 국가산업단지 지정 요청 등에 대한 특례, 김산업진흥구역 지정 및 변경 권한 특례, 산업 전환 특구 등에 대한 전력 산업 기반 기금 부담금 특례 등이다.
이에 대해 강기정 광주시장과 김영록 전남도지사는 “대통령의 ‘지방 주도 성장’ 철학이 관료들의 책상 위에서 멈췄다”고 강하게 비판했다.
강 시장은 “정부가 특별법 386개 조문 중 119개 조문에 대해 수용하 수 없다고 한다”며 “‘전례가 없다’ ‘형평성에 안 맞다’는 낡은 잣대로 우리 시·도민의 염원을 ‘단순 민원’ 취급하고 있다”고 직격했다.
김영록 전남지사도 “대통령님은 지방주도의 성장을 강조하시는데 부처는 기득권화된 권한을 내려놓지 않을듯 하다”면서 “통합특별시의 산업육성을 위해 꼭 필요한 특례는 반드시 반영토록 노력 하겠다”고 강조했다.
전남을 지역구로 둔 이개호 의원은 “특례라는 것 자체가 형평성을 벗어나 특별한 지위를 부여하는 것인데, 이를 형평성 잣대로 재단하며 거부한다면 그것은 ‘특별법’이 아니라 ‘보통법’에 불과하다”며 “정부가 통합의 명분과 지역 균형발전의 취지를 살려 실질적인 권한을 이양해야 한다”고 강조했다.
강 시장과 김 지사, 광주·전남 국회의원들은 이날 저녁 김민석 총리와 간담회를 갖고 핵심 특례 반영과 중앙 권한의 과감한 지방 이양 등을 요구할 방침이다.
아울러 시·도는 10일과 11일로 예정된 국회 행정안전위원회 법안소위 심사에서도 지역 핵심 특례가 반영될 수 있도록 국회의원들과 공조 체계를 강화하고, 정부와 국회를 상대로 대응해 나갈 계획이다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
