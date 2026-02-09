대전시·대전경찰, 18일까지 설 명절 종합대책 추진

시는 명절 연휴기간 의료 교통 청소 환경 재난 재해 소방 상수도 등에 8개 반 660명을 투입해 비상 상황근무 체계를 가동하기로 했다.

사회복지시설 310곳과 기초생활수급자 2만1000여 세대에게 명절 위문품을 전달하고, 노숙인과 쪽방 생활인을 위한 공동 차례상과 도시락을 지원한다.

자원봉사단체 주관 이웃돕기 행사를 통해 보훈유공 및 독거 노인 등 취약계층 670세대에게는 떡국·과일 등 먹거리 세트를 제공한다.

명절 장바구니 물가 부담을 덜기 위해 성수품 수급 관리와 불공정 거래 행위 근절도 추진한다. 5개 자치구와 함께 물가안정 상황실을 운영하는 한편 민·관 합동점검반을 투입해 명절 중점 관리 품목을 중심으로 부당한 가격 인상을 억제한다.

응급의료대책과 감염병 대응대책, 교통 편의 대책도 마련됐다.

응급진료상황실과 방역상황실을 운영하고, 연휴기간 문 여는 병의원 및 약국을 지정해 비상진료체계를 가동한다. 각 의료기관은 시 홈페이지 및 응급의료포털 등을 통해 확인할 수 있다.

귀성객 및 시민 교통 편의를 위해 대전현충원·대전추모공원 등 주요 행선지 6개 버스노선은 감차 운행을 최소화한다. 승용차요일제 참여 차량은 16~20일 운휴일을 해제한다. 5~18일에는 전통시장 주변 도로에 한시적으로 주차를 허용하며 시에서 운영하는 공영주차장을 무료로 개방한다.

이장우 대전시장은 “설 연휴 시민 불편이 없도록 취약계층 보호와 물가안정, 안전시설 점검 등 종합대책 추진에 만전을 기하겠다”며 “풍요롭고 행복한 명절을 보내시기 바란다”고 말했다.

무인점포·금은방·주차 차량 등 범죄 취약지를 중점 관리 대상으로 설정하고,

취약시간대 순찰과 CCTV 관제센터 화상순찰을 연계한 예방활동을 추진한다.

테러 등 각종 위험 상황에 대비해 경찰특공대를 대전역·대전복합터미널 일대에 전진 배치한다.

기동대와 기동순찰대는 전통시장과 주요 번화가 등의 단속을 강화한다.

가정폭력·교제폭력·스토킹 등 관계성 범죄 고위험 대상자에 대한 사전 모니터링도 실시하기로 했다.

최주원 대전경찰청장은

“안전한 명절을 위해 시민 여러분의 관심과 협조를 당부드린다”고 했다.