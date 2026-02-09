전북, 제조업을 AI로봇으로 바꾼다

농기계·상용차 기반 피지컬AI 전환 전략

실증부터 R&D, 산업화 잇는 전주기 생태계 구축

다품종·소량생산 강점 살려 로봇산업 선도



9일 김관영 전북특별자치도지사가 1조원 규모의 미래 AI 및 로봇산업 클러스터 조성계획을 발표하고 있다. 전북도 제공

전북특별자치도가 인공지능(AI) 로봇 산업을 차세대 주력산업으로 육성하기 위한 로드맵을 내놨다. 농기계·상용차 등 기존 제조업을 피지컬 AI·로봇 기반으로 전환해 산업 구조 자체를 재편하겠다는 전략이다.



9일 전북도에 따르면 도는 ‘AI 로봇 산업 클러스터 조성계획’을 발표하고 2026년을 전북 로봇산업 도약의 원년으로 설정했다. 로봇 실증과 연구개발(R&D), 산업 확산, 도내 기업 전환을 하나의 흐름으로 잇는 ‘전주기 생태계’ 구축이 핵심이다.



도는 로봇 산업 전환이 지역 산업 구조와 맞닿아 있다는 점을 강조한다. 전북은 전국 상용차 생산의 95% 이상을 차지하고, 특장차와 농기계 산업이 집적된 대표적인 다품종·소량생산 기반 지역이다. 대량생산 체제에선 한계로 지적됐던 이 구조가 AI 기반 유연·맞춤형 로봇 산업에서는 경쟁력으로 작용할 수 있다는 판단이다.



이를 뒷받침할 실증 인프라도 구축한다. 도는 1조원 규모의 협업지능 기반 피지컬 AI 실증 밸리를 중심으로 연구실 기술을 현장에서 곧바로 시험·검증할 수 있는 체계를 마련할 계획이다. 김제 지능형 농기계 실증단지, 스마트 APC 로봇 실증센터, 새만금 무인로봇 테스트베드 등이 순차적으로 조성된다.



산업 확산 전략도 병행된다. 농업·건설·푸드테크·물류 분야를 중심으로 AI 로봇 적용을 확대하고, 농기계와 건설기계는 자율·원격 협업형 로봇으로 전환한다. 국가식품클러스터를 활용한 로봇 기반 푸드테크 산업과 새만금 일대 자율주행·로봇 결합 무인 물류 실증도 추진 대상이다.



아울러 AI 로봇 펀드 조성과 민간 투자 연계를 통해 창업과 스케일업을 지원하고, 산업별 로봇 확산 과제와 연계해 기술개발부터 사업화까지 이어지는 선순환 구조를 정착시킬 계획이다. 로봇 설계·제작·유지보수 분야의 대·중견기업과 중소기업을 잇는 상생협력 플랫폼도 구축한다.



김관영 전북지사는 “로봇은 전북 산업의 체질을 바꾸는 핵심 열쇠”라며 “실증에서 산업화까지 이어지는 구조를 통해 전북을 AI 로봇 실증·산업화 거점으로 키우겠다”고 말했다.



전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 전북특별자치도가 인공지능(AI) 로봇 산업을 차세대 주력산업으로 육성하기 위한 로드맵을 내놨다. 농기계·상용차 등 기존 제조업을 피지컬 AI·로봇 기반으로 전환해 산업 구조 자체를 재편하겠다는 전략이다.9일 전북도에 따르면 도는 ‘AI 로봇 산업 클러스터 조성계획’을 발표하고 2026년을 전북 로봇산업 도약의 원년으로 설정했다. 로봇 실증과 연구개발(R&D), 산업 확산, 도내 기업 전환을 하나의 흐름으로 잇는 ‘전주기 생태계’ 구축이 핵심이다.도는 로봇 산업 전환이 지역 산업 구조와 맞닿아 있다는 점을 강조한다. 전북은 전국 상용차 생산의 95% 이상을 차지하고, 특장차와 농기계 산업이 집적된 대표적인 다품종·소량생산 기반 지역이다. 대량생산 체제에선 한계로 지적됐던 이 구조가 AI 기반 유연·맞춤형 로봇 산업에서는 경쟁력으로 작용할 수 있다는 판단이다.이를 뒷받침할 실증 인프라도 구축한다. 도는 1조원 규모의 협업지능 기반 피지컬 AI 실증 밸리를 중심으로 연구실 기술을 현장에서 곧바로 시험·검증할 수 있는 체계를 마련할 계획이다. 김제 지능형 농기계 실증단지, 스마트 APC 로봇 실증센터, 새만금 무인로봇 테스트베드 등이 순차적으로 조성된다.산업 확산 전략도 병행된다. 농업·건설·푸드테크·물류 분야를 중심으로 AI 로봇 적용을 확대하고, 농기계와 건설기계는 자율·원격 협업형 로봇으로 전환한다. 국가식품클러스터를 활용한 로봇 기반 푸드테크 산업과 새만금 일대 자율주행·로봇 결합 무인 물류 실증도 추진 대상이다.아울러 AI 로봇 펀드 조성과 민간 투자 연계를 통해 창업과 스케일업을 지원하고, 산업별 로봇 확산 과제와 연계해 기술개발부터 사업화까지 이어지는 선순환 구조를 정착시킬 계획이다. 로봇 설계·제작·유지보수 분야의 대·중견기업과 중소기업을 잇는 상생협력 플랫폼도 구축한다.김관영 전북지사는 “로봇은 전북 산업의 체질을 바꾸는 핵심 열쇠”라며 “실증에서 산업화까지 이어지는 구조를 통해 전북을 AI 로봇 실증·산업화 거점으로 키우겠다”고 말했다.전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지