위메이드커넥트, 코단샤 IP ‘헌드레드노트’ 모바일게임 개발
위메이드맥스는 위메이드커넥트가 일본 출판·콘텐츠 기업 코단샤의 IP ‘헌드레드노트’를 기반으로 한 모바일게임 제작에 돌입하고, 오는 4분기 출시를 목표로 한다고 9일 밝혔다.
헌드레드노트는 2023년 5월 공개된 코단샤의 미스터리 추리 IP로 독특한 세계관과 100명에 달하는 캐릭터, 유명 일러스트레이터가 참여한 화려한 작화로 주목받는다. 해당 IP를 활용한 웹 애니메이션의 유튜브 누적 조회수는 16억회에 달한다.
위메이드커넥트는 헌드레드노트 IP를 활용한 모바일 수집형 방치 RPG를 개발한다. 근미래 범죄 증가로 치안이 악화된 도시를 배경으로 캐릭터들과 함께 사건을 해결하는 원작 세계관을 게임에 담아낼 예정이다. 또한 메인 스토리 흐름에 수사와 전투, 수집 요소를 결합한 여성향 서브컬처 타이틀을 목표로 한다.
위메이드커넥트 이호대 대표는 “위메이드커넥트는 과거 일본 게임 서비스 경험을 토대로 현지 IP 기반 타이틀에 대한 개발·운영 노하우를 축적해왔다”며 “매력적인 캐릭터와 높은 확장성을 지닌 헌드레드노트를 게임으로 새롭게 해석해 글로벌 유저들의 기대에 부응할 수 있는 작품으로 선보이겠다”고 말했다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
