“건강을 위해 함께 걸어요”…원주 걷기여행길 행사 풍성
강원도 원주시는 3월부터 11월까지 2026년 원주걷기여행길 프로그램을 운영한다.
시는 지난해 치악산둘레길, 원주굽이길, 원주소풍길 등 지역의 걷기 길에서 40여개의 걷기 행사와 프로그램을 운영했다. 누적 방문 인원은 50만명에 달한다.
올해에도 맨발 걷기, 함께 걷기, 역사길 걷기, 야간 걷기 등 다채로운 걷기 프로그램과 걷기 강연, 교육을 매주 토요일마다 운영해 시민들이 일상에서 걷기의 즐거움과 건강을 함께 누릴 수 있도록 할 예정이다.
매월 첫째 주 토요일에는 소풍길 1코스 운곡솔바람숲길에서 원주힐링 맨발 걷기 행사가 열린다. 3㎞ 전 구간이 소나무 숲으로 조성된 이곳은 피톤치드가 가득한 힐링 공간이다. 지난해에만 11만명이 이곳을 다녀갔다.
둘째 주 토요일 치악산둘레길에서는 시민과 함께 걷는 원주걷기여행길 함께 걷기 프로그램이 진행된다. 치악산둘레길 전 구간(1∼11코스)을 매달 이어 걸으며 자연 속 힐링과 걷기의 즐거움을 함께 느낄 수 있다.
셋째 주 토요일에는 원주소풍길에서 걷기와 환경보호를 함께 실천하는 원주에코플로킹이 열린다. 참가자에게는 자원봉사 시간이 인정된다.
넷째 주 토요일에는 원주의 시간을 따라 걷는 원주역사문화트레킹을 운영한다. 사적지, 산성, 기념비, 서원, 옛길, 나루터 등 지역의 역사적 공간을 직접 걸으며 체험함으로써 원주의 역사와 문화에 대한 이해를 높일 수 있다.
이와 함께 4월 맨발 걷기 지도자 교육, 5월 오크밸리 나이트워크, 6·9월 원주맨발걷기축제, 9월 치악산둘레길 140㎞ 챌린지 등 연중 다채로운 걷기 행사를 열 예정이다.
원강수 시장은 9일 “트레킹 제일 도시 원주에서 펼쳐지는 최고의 걷기 프로그램을 통해 원주의 아름다움을 직접 보고, 느끼고 건강까지 챙기는 소중한 시간이 되길 기대한다”고 말했다.
원주=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
