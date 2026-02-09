뇌물 혐의 김희수 진도군수 “처녀 수입” 막말 후폭풍…민주당 제명

“처녀 수입해 농촌 총각에 보낼 것”…주한 베트남 대사관 공식 항의



김 군수 뇌물수수 혐의 겹쳐 공직 자질 및 성평등 감수성 도마



진도군청 게시판 ‘사퇴 촉구’도…시민사회·여성단체 강하게 반발



더불어민주당이 김희수(사진) 전남 진도군수에 대해 제명 조치를 내렸다. 김 군수는 최근 전남 행정통합 타운홀미팅 생중계 과정에서 “스리랑카·베트남 처녀를 수입하자”는 발언을 해 외교적 논란과 사회적 파장을 일으켰다. 이 발언은 행사 생중계를 통해 그대로 전파됐고, 국내외에서 비판이 거세게 일었다.



박수현 민주당 수석대변인은 9일 최고위원회의 직후 “김 군수에 대한 비상징계 안건을 상정해 최고위원 전원 만장일치로 제명을 의결했다”고 밝혔다.



박 대변인은 “외국인 여성을 비하하는 발언으로 사회적 물의를 일으킨 점을 중대하게 판단했다"며 "당 윤리규범과 인권 감수성에 반하는 발언으로 징계 사유가 충분하다”고 설명했다.



문정복 민주당 최고위원도 “사람은 수입 대상이 아니고, 여성은 인구정책의 도구가 될 수 없다”며 “이번 발언은 성인지 감수성 부족을 넘어 인간을 물건처럼 대상화한 것”이라고 비판했다.



김 군수의 발언에 대해 주한 베트남 대사관은 항의 서한을 통해 베트남 여성을 ‘수입’의 대상으로 표현한 것은 개인에 대한 모욕을 넘어 양국 국민이 공유하는 존엄과 명예를 훼손하는 발언"이라고 지적하며 책임 있는 조치와 재발 방지를 요구했다.



전남도는 “주한 베트남 대사관과 베트남 정부, 깊은 상처를 받은 베트남 국민과 여성들에게 진심으로 고개 숙여 사과한다”고 밝혔으나, 국내 베트남 이주민 사회와 여성단체들은 여전히 강하게 반발하고 있다.



이주여성단체와 시민사회는 “이번 발언은 단순한 말실수가 아니라 이주 여성을 인구 정책의 수단으로 바라보는 구조적 차별의 문제”라며 “현재 한국에 거주하는 베트남 결혼 이주 여성은 귀화자를 포함해 10만명이 넘으며, 이들은 한국 사회의 당당한 구성원이지 ‘수입품’이 아니다”고 비판했다. 전남이주여성상담소도 “특정 국가의 이주여성을 지칭해 성적 대상화한 심각한 인권 침해”라고 지적했다.



논란이 확산되자 김 군수는 “오해와 불편을 드린 점에 대해 깊이 유감을 표한다”고 사과했으나 뇌물 수수 혐의에 이어 공직자의 인권에 대한 기본적인 가치관과 성평등 감수성 부재가 공개석상에서 드러나며 자질론까지 확산되고 있다.



진도군청 자유게시판에는 “진도군수 사퇴하라. 수출해 버리기 전에”라는 제목의 게시글이 올라왔고, “저출생 문제가 여성이 아이를 낳지 않아 발생했다는 전제 아래 여성을 수입해 해결할 수 있다는 인식 자체가 문제”라는 비판이 제기됐다. 광주전남여성단체연합도 10일 진도군청 앞에서 김 군수 발언을 규탄하는 집회를 열 예정이다.



김 군수는 현재 업자로부터 수천만원 상당의 뇌물을 받은 혐의로 검찰 수사를 받고 있다.



진도군수 인허가관련 금품비리의혹 진상규명위원회는 “김 군수가 개인 주택 조성 과정에서 지역 사업가로부터 수천만원 상당의 조경수와 석재를 무상 제공받은 의혹으로 검찰 수사를 받고 있다”며 철저한 진상 규명을 요구했다.



앞서 전남경찰청 반부패·경제범죄수사1대는 해당 자재가 인허가 권한과 관련된 ‘대가성 금품’에 해당한다는 판단을 내리고 김 군수와 업자 A씨에 대해 알선수뢰 및 뇌물공여 혐의를 적용해 불구속 기소의견으로 검찰로 넘겼다.



진도=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



