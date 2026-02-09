태화강에서 망원경으로 철새들 만난다
과거 산업화의 아픔을 딛고 부활한 울산 태화강이 올겨울에도 어김없이 수십만 마리의 철새가 찾는 ‘생명의 강’으로 변신했다.
울산시는 태화강생태관광협의회와 함께 중구 반구동 내황교 인근에 ‘태화강 하구 하천습지 생태관찰장’을 조성하고 본격적인 운영에 들어간다고 9일 밝혔다.
관찰장은 설 당일을 제외하고 오는 3월 8일까지 휴일 없이 오전 10시부터 오후 5시까지 시민들을 맞이한다.
별도 예약 없이 누구나 방문 가능하며 현장에는 자연환경해설사 2명이 상주해 철새의 먹이 활동과 습지 식물의 생태를 상세히 설명해 준다.
참가자들은 비치된 쌍안경과 고배율 망원경을 통해 물닭, 뿔논병아리, 홍머리오리 등 겨울 철새는 물론, 습지 사이를 오가는 붉은머리오목눈이와 딱새 등을 생생하게 관찰할 수 있다.
태화강이 세계적 수준의 철새 도래지로 자리 잡은 비결은 건강한 생태계에 있다. 현재 태화강의 수질은 평균 BOD(생물화학적 산소요구량) 2.7ppm으로 수생생물 서식에 최적의 상태를 유지하고 있다.
태화강 하구에는 치리, 황어 등 어류 21종과 저서생물 13종이 서식하는 등 생물 다양성이 매우 풍부하다.
특히 넓게 발달한 모래톱과 습지는 새들이 천적을 피해 휴식을 취할 수 있는 천혜의 요새가 되어준다.
이러한 환경 덕분에 매년 약 90종, 14만 마리의 철새가 찾아온다. 큰고니, 노랑부리저어새와 국제적 희귀종인 검은머리갈매기, 흰목물떼새 방문이 줄을 잇고 있다.
특히 해 질 녘, 시베리아에서 날아온 8만 3000여 마리의 떼까마귀가 하늘을 검게 수놓으며 펼치는 군무는 오직 울산에서만 만날 수 있는 압권이다.
울산시는 지속 가능한 서식지 보호에 주력할 방침이다. 시 관계자는 “태화강은 이제 단순한 수질 정화의 성공 사례를 넘어, 인간과 야생동물이 도심 한복판에서 어떻게 공존할 수 있는지를 보여주는 ‘글로벌 생태 거점’이 되었다”면서 “시민 생물학자들과 함께 정밀하게 기록하고 보호 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사