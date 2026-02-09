홍현지, 롯데렌터카 WGTOUR 2차 대회 우승
36홀 개인 최소타로 통산 14승 장식
‘스크린골프 여제’ 홍현지가 2026 롯데렌터카 WGTOUR 2차 대회(총상금 8000만 원)에서 우승했다.
홍현지는 지난 8일 대전 골프존 조이마루에서 열린 대회에서 2라운드 최종 합계 25언더파로 우승 트로피를 들어 올렸다. 개인 통산 14승째를 36홀 개인 스코어 최저타 타이로 장식했다. 우승 상금은 1700만 원.
홍현지는 “좋은 스코어로 우승하게 돼 기쁘다”라며 “GTOUR를 개최해 주신 골프존과 스폰서 관계자분들, 현장 스태프분들, 동료 선수들과 갤러리분들께 감사드리고, 올해 스크린과 필드에서 우승을 비롯해 좋은 성적을 낼 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 우승 소감을 밝혔다.
문서형이 최종 합계 19언더파로 준우승을 차지했다. 조예진과 이진경이 공동 3위로 대회를 마쳤다.
1879 장타상은 최종라운드 4번홀에서 비거리 243.4m를 기록한 조예진이 차지했다. 제주항공 홀인원상은 1라운드 3번홀에서 홀인원을 기록한 이정민4에게 돌아갔다.
