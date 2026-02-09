경북 북부권 역할·위상 명확히 보장되지 않으면 ‘통합 불가’
예천·안동지역 주민들, 9일 경북도청 동문에서 ‘대구·경북 졸속 행정통합 규탄 집회’
대구·경북행정통합 추진이 급물살을 타고 있는 가운데 경북 북부권 주민들이 도청신도시 완성과 지역 균형발전을 촉구하고 나섰다.
예천·안동지역 주민들은 9일 오전 경북도청 동문에서 ‘대구·경북 졸속 행정통합 규탄 집회’를 갖고 행정통합 논의 과정에서 경북 북부권 역할과 위상이 명확히 보장되지 않은 통합은 불가하다는 입장을 표명했다.
이날 집회에는 예천·안동지역 단체 관계자와 지역 주민 등 200여 명이 참여했다.
이들은 현 경북도청사를 통합특별시 주청사로 특별법에 명시, 공공기관 이전, 재정지원은 경북 북부지역 우선 배분 등을 핵심 요구사항으로 제시했다.
집회에 참석한 김학동 예천군수는 “경북도청 이전과 도청신도시 완성은 국민과의 약속”이라며 “예천군은 군민과 함께 도청신도시의 미래와 경북 북부권의 지속 가능한 발전이 제도적으로 보장될 때까지 적극적으로 대응해 나가겠다”고 밝혔다.
앞서 지난 3일 예천군은 대구·경북 행정통합과 관련, 공식 입장문을 통해 “도청신도시와 경북 북부권 발전이 명확히 보장되지 않는다면 통합에 동의할 수 없다”고 주장했다.
지난달 말 김 군수는 도지사 면담을 통해 제도·재정·산업 전반에 걸친 북부권 균형발전 패키지를 공식 건의한 바 있다.
이번 규탄 집회는 2월 한 달간 매주 월·수·금 오전 경북도청 동문에서 이어질 예정이다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
