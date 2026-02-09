‘뻐꾸기도 밤에 우는가’ 정진우 감독 별세…향년 88세
대표작 ‘뻐꾸기도 밤에 우는가’ 등을 연출하며 1960~80년대 한국 영화 중흥기를 이끈 정진우 감독이 향년 88세로 별세했다.
9일 영화계와 유족 등에 따르면 정 감독은 전날 오후 8시쯤 서울 강남구 한 요양병원에서 숨을 거뒀다. 고인은 두 달여 전 반려견과 산책하다 낙상 사고를 당해 병원 입원 치료를 받던 중 코로나19에 감염돼 건강이 악화한 것으로 전해졌다. 죽마고우인 임권택 감독, 동아수출공사 이우석 회장 등이 임종 직전 고인을 찾아 마지막 인사를 건넸다.
1938년 경기도 김포에서 태어난 고인은 중앙대 재학 시절 영화 촬영기사 조수로 충무로에 입성했다. 스물네 살이던 1962년 최무룡·김지미 주연의 ‘외아들’로 감독 데뷔를 했다. 이후 신성일·엄앵란 주연의 ‘배신’(1963)을 비롯해 ‘밀회’(1964) ‘하숙생’(1966) ‘초우’(1966) 등을 잇달아 흥행시켰다.
‘뻐꾸기도 밤에 우는가’(1980)로 대종상 영화제 9관왕을, ‘앵무새 몸으로 울었다’(1981)로 6관왕을 석권했다. 해외서도 주목받았다. 1972년 ‘섬개구리 만세’로 베를린영화제 경쟁 부문에 진출했다. 1984년 ‘자녀목’으로 제42회 베네치아영화제에 특별 초청되며 세계 10대 감독으로 꼽히기도 했다. 1993년 칸영화제에서 프랑스 정부로부터 문화예술공로훈장을 수훈했다.
1995년 ‘무궁화 꽃이 피었습니다’까지 총 54편을 연출했으며 영화사 우진필름을 설립해 총 135편을 제작했다. 영화인 권익 향상을 위한 활동에도 앞장섰다. 1967년 한국영화감독협회를 창립했고 1984년 영화복지재단을 설립했으며 1985년 한국영화인협회 이사장을 지냈다. 1989년 복합상영관 씨네하우스를 설립해 극장 문화의 새 장을 열었다.
장례는 한국영화인협회, 한국영화감독협회, 한국영화인원로회, 한국영화인복지재단 주관의 영화인장으로 진행된다. 한국영화인협회 측은 “고인의 영화 사랑은 수많은 작품을 통해 시대와 세대를 넘어 깊은 울림과 위로를 전해줬다”고 추모했다. 빈소는 서울 강남구 삼성의료원에 마련됐으며 유족은 아내와 아들, 두 딸이 있다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
