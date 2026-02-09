‘손목부상’ 임성재, 시즌 데뷔 당초 예정보다 더 늦어져…“제네시스 인비테이셔널 목표로 재활 중”
시즌 첫 시그니처 AT&T 페블비치 프로암 불참
손목 부상으로 올 시즌 개점 휴업 상태인 임성재(27·CJ)의 시즌 데뷔가 당초 예정보다 다소 늦춰질 전망이다.
임성재의 매니지먼트사인 올댓스포츠는 9일 보도자료를 통해 “임성재의 손목 부상 회복이 예상보다 회복 속도가 더디다. 현재도 손목 부위에 일부 염증과 통증이 남아 있는 상태”라며 “지난주 실시한 MRI 재촬영 결과, 전반적인 회복 추세는 확인되었으나 의료진 소견상 무리한 대회 출전보다는 충분한 회복 이후 복귀하는 것이 바람직하다는 판단이 내려졌다”고 했다.
임성재는 지난 12월에 대체복무요원으로 골프 꿈나무들을 지도하는 봉사 활동을 하다 손목 힘줄에 염증이 생기는 부상을 당해 국내에서 치료중이다.
올댓스포츠는 “부득이 시즌 첫 출전 일정을 조정하기로 결정했다. 이에 AT&T 페블비치 프로암은 출전하지 않는다”며 “제네시스 대회를 목표로 재활과 회복에 집중하고 있다. 선수의 컨디션 및 회복 경과에 따라 출전 일정은 한 두 대회 추가로 조정될 가능성도 있다”고 밝혔다.
이어 “최종 출전 일정은 의료진의 추가 소견과 선수 컨디션을 종합적으로 검토한 후 확정되는 대로 다시 안내 드리겠다”고 했다.
제네시스 인비테이셔널 출전도 현재로서는 불투명하다는 얘기다. 임성재는 당초 AT&T 페블비치 프로암 출전을 위해 지난 8일 출국할 예정이었다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사