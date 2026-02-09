인천교통공사, 설 연휴 특별수송 종합안전대책 추진

2026년 설 연휴 열차연장운행 안내 이미지. 인천교통공사 제공

최정규 공사 사장은 “설 연휴 기간 시민들이 안전하고 편리하게 도시철도를 이용할 수 있도록 열차 정시운행 관리와 시설물 안전점검에 만전을 기하겠다”고 말했다.