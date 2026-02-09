인천교통공사, 설 연휴 특별수송 종합안전대책 추진
인천교통공사는 설 연휴를 맞아 귀성·귀경객의 이동 편의와 도시철도 안전 확보를 위해 ‘설 연휴 특별수송 종합안전대책’을 시행한다고 9일 밝혔다.
공사는 설 명절 당일인 17일과 18일 이틀간 심야 임시열차를 투입한다. 1일 기준 인천도시철도 1호선은 2회, 인천2호선은 4회 증편 운행해 종착역 기준 다음 날 새벽 2시까지 연장 운행한다.
또 설 연휴 기간 이용 불편 최소화를 목표로 13일까지 사전 안전점검을 한다. 승강설비와 승차권 발매설비 등 고객 편의시설을 비롯해 전동차와 역사 주요 설비 전반을 점검한다.
심야 연장운행 시간과 이용 안내 등 자세한 사항은 공사 홈페이지와 각 역사 내 안내문을 통해 확인할 수 있다.
최정규 공사 사장은 “설 연휴 기간 시민들이 안전하고 편리하게 도시철도를 이용할 수 있도록 열차 정시운행 관리와 시설물 안전점검에 만전을 기하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
