인천 연수구, 해사법원 유치 사활…“최적지는 연수”
인천 연수구가 해사전문법원 유치를 위한 총력전에 본격 돌입했다.
9일 구는 최근 국회 법제사법위원회에서 해사법원 설치를 골자로 한 법원조직법 개정안이 소위를 통과한 뒤 인천 내 최적지를 강조하며 유치 활동 고삐를 당기고 나섰다.
구는 해사전문법원이 일반적인 행정 서비스 기관이 아닌 국제적 분쟁을 해결하는 ‘특수 전문법원’이라는 점을 명분으로 도전장을 낸 상태다.
현재 국내 해사 사건의 상당수가 영국이나 싱가포르 등 해외 재판소 및 중재 기구에 의존하고 있어 연간 수천억원의 법률 비용이 국외로 유출되고 있다.
이러한 국가적 손실을 막기 위해선 단순한 지역 균형 발전 논리를 넘어 국제 표준에 부합하는 사법 서비스를 제공할 수 있는 실질적 역량을 갖춘 도시에 해사법원이 들어서야 한다는 것이 구의 판단이다.
특히 인천신항과 송도국제도시라는 강력한 경제 인프라를 동시에 보유하고 있어 사건 발생(항만)과 해결(국제 비즈니스 지구)이 한 곳에서 이루어질 수 있는 유일한 지역이라는 논리다.
또 육지와 해상, 공항 교통 인프라 등 촘촘한 교통망은 구가 핵심으로 내세우는 핵심 강점이다.
해사법원의 주된 이용객은 국내외 선주와 보험사, 대리인 등인다. 구는 인천국제공항과 30분 내외로 연결되는 독보적인 접근성을 자랑한다. 이에 해외 당사자들이 입국 후 신속하게 법정에 출두할 수 있는 환경을 구축했으며 국제분쟁 해결 센터로서의 신뢰도를 높이는 결정적 요소로 작용한다.
여기에 송도역을 기점으로 하는 인천 KTX(송도역)와 GTX-B(청학역·인천대입구역) 노선이 완공되면 전국의 해운 거점 및 서울 법조 타운과의 물리적 거리도 획기적으로 단축된다.
송도 내 최고급 숙박 시설과 컨벤션 인프라는 장기 체류가 잦은 국제 재판 당사자들에게 최상의 거주 편의성을 제공할 수 있다.
이와 함께 구가 이미 ‘준비된 도시’라는 점도 뛰어난 경쟁력 중 하나다.
유엔 국제상거래법위원회(UNCITRAL) 아태지역센터를 필두로 재외동포청, 해양경찰청 등 해사 및 국제 업무와 직결된 국가기관들이 밀집해 있다.
해사법원이 구에 둥지를 틀 경우 이들 기관과의 유기적인 협업을 통해 국제 해사 분쟁 분야에서 독보적인 전문성을 확보할 수 있게 된다.
구는 앞으로 이번 유치 활동을 44만 연수구민 운동으로 확산시킨다는 계획이다. 이를 위해 온·오프라인 주민 서명운동을 전개하고 동 행정복지센터와 SNS를 통해 해사법원 유치의 경제적 파급 효과와 당위성을 홍보하기로 방침을 정했다.
이재호 연수구청장은 9일 “해사전문법원의 연수구 유치는 우리 지역이 글로벌 해양·국제분쟁의 중심 도시로 도약하는 결정적인 발판이 될 것”이라며 “객관적인 경제성과 사법 효율성을 따져본다면 최적지는 단연 연수구다. 44만 구민의 염원을 하나로 모아 반드시 유치에 성공하겠다”고 강조했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
