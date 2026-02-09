TK행정통합 특별법도 험로…12일 행안위 의결 분수령

국회 본회의장. 국민DB

12일 특별법 행안위 통과 여부가 입법 분수령이 될 전망이다.

조항 335개 중 90여개에 대해 정부가 불수용 입장을 밝혔다. 수정 수용 의견까지 합치면 부정적인 견해를 밝힌 조항이 100여개에 달한다.