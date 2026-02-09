TK행정통합 특별법도 험로…12일 행안위 의결 분수령
지역 반발 등 난관을 뚫고 발의된 대구·경북 행정통합 특별법이 국회 행정안전위원회 안건 심사 과정에서도 진통을 겪을 것으로 예상된다.
9일 대구시와 경북도에 따르면 국민의힘과 더불어민주당이 각각 발의한 대구·경북 행정통합 특별법이 대전·충남, 광주·전남 특별법과 함께 국회 행안위에서 심사될 예정이다. 지난 5일 안건으로 상정된 특별법은 9일 공청회, 10~11일 행안위 소위 심사, 12일 행안위 전체회의 의결 일정으로 진행된다. 심사 과정에서 특별법의 각종 권한 이양, 특례 조항들이 중점적으로 논의될 것으로 예상된다. 12일 특별법 행안위 통과 여부가 입법 분수령이 될 전망이다.
대구·경북지역에서는 국민의힘 국회의원들이 발의한 특별법의 심사가 녹록치 않을 것이라는 우려가 나온다. 특별법 조항 335개 중 90여개에 대해 정부가 불수용 입장을 밝혔다. 수정 수용 의견까지 합치면 부정적인 견해를 밝힌 조항이 100여개에 달한다.
정부가 불수용 입장을 낸 조항 상당수가 지역 발전을 견인한다는 명목으로 만들어진 특례들이다. 대구경북 민·군 통합공항 등 지역 균형발전을 위한 대형 사업들의 예비타당성 조사 면제, 통합 단체장·교육감의 국제고등학교·영재학교 설립·운영 권한, 경북도 관할 구역 국립의과대학 및 부속병원 설치 의무, 각종 특구 설치, 재정 지원 등의 조항들이다.
특별법 내 핵심 조항들에 불수용 의견이 많아 심사 과정이 순탄치 않을 것이라는 우려가 나온다. 이에 대구시와 경북도는 특별법에 많은 조항이 담길 수 있도록 적극적으로 지역 정치권을 지원할 방침이다.
특별법 일부 조항에 대한 지역 내 반발도 부담으로 작용하고 있다. 지역 노동계는 국민의힘 의원들이 발의한 특별법에 최저임금과 노동시간을 보장하지 않는 조항이 있다며 반발하고 있다. 대구시는 해당 조항에 대해 대기업 투자유치 확대 등을 위한 것이지 근로자의 권익을 침해하려는 의도가 없다고 해명하기도 했다. 지역 교육계는 특수목적고, 국제고등학교, 영재학교 설립·운영 권한 등 특권교육을 확대하는 내용이 특별법에 담겼다고 비판하고 있다.
