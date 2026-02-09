시사 전체기사

[속보] 경기 가평군에서 군 헬기 추락…2명 심정지

입력:2026-02-09 11:34
수정:2026-02-09 12:33
공유하기
글자 크기 조정

비행 교육훈련 중이던 군 헬기가 9일 오전 11시쯤 경기도 가평군 조종면 현리에 추락했다. 탑승자 2명이 심정지 상태로 발견돼 병원으로 이송됐으나 생명이 위독한 것으로 알려졌다. 사망 여부는 확인되지는 않았다.

당초 피해자들은 중상자 처치가 용이한 권역외상센터가 있는 의정부 성모병원으로 이송 예정이었으나 포천과 남양주에 있는 병원으로 각각 이송된 것으로 파악됐다.

해당 사고로 폭발이나 화재는 없었다고 당국은 밝혔다. 해당 헬기는 육군 소속 코브라 Ah-1s로 비행 교육훈련을 위해 이날 오전 9시45분 이륙했으며 11시4분에 추락한 것으로 조사됐다.

탑승자 계급은 2명 모두 준위로 확인됐다. 관계 당국은 이상 교신이나 기체 이상 등 여러 사고 가능성을 조사할 예정이다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘내부공격이 최대 리스크’… 대통령 과거글 공유한 조국
[속보] 정청래 “대통령께 누 끼쳐 죄송”…특검 추천 논란 직접 사과
[단독] 보유 수량보다 12배 많은 62만개 뿌려… 빗썸 ‘코인 복사’ 논란
‘상속세 탓에 탈출’은 거짓이지만… 韓 최고세율 OECD 2위
고환율 난리인데… 국민연금, 지난해 말 해외 주식 더 샀다
보채고… 울고… 우리 아기와 비행기 탈 수 있을까?
‘월화수목금금금’ 일해도 군말 없는 로봇 노동자 온다
[단독] 신천지, 이만희 ‘탈세 기소’ 막으려 대형로펌에 거액 ‘성공보수’ 약속
국민일보 신문구독