[속보] 경기 가평군에서 군 헬기 추락…2명 심정지
비행 교육훈련 중이던 군 헬기가 9일 오전 11시쯤 경기도 가평군 조종면 현리에 추락했다. 탑승자 2명이 심정지 상태로 발견돼 병원으로 이송됐으나 생명이 위독한 것으로 알려졌다. 사망 여부는 확인되지는 않았다.
당초 피해자들은 중상자 처치가 용이한 권역외상센터가 있는 의정부 성모병원으로 이송 예정이었으나 포천과 남양주에 있는 병원으로 각각 이송된 것으로 파악됐다.
해당 사고로 폭발이나 화재는 없었다고 당국은 밝혔다. 해당 헬기는 육군 소속 코브라 Ah-1s로 비행 교육훈련을 위해 이날 오전 9시45분 이륙했으며 11시4분에 추락한 것으로 조사됐다.
탑승자 계급은 2명 모두 준위로 확인됐다. 관계 당국은 이상 교신이나 기체 이상 등 여러 사고 가능성을 조사할 예정이다.
