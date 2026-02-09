새만금 수상태양광 1단계 ‘정상화 신호’…3조원 사업 계통연계 속도
한전·한수원 역할 분담…계통연계 책임 확정
완공 시 1700GWh 생산, 이차전지 공장 3~5곳 가동 규모
RE100 산업단지 전력 기반 마련
국내 최대 규모 태양광 단지로 계획된 새만금 수상태양광1단계(1.2GW) 사업의 계통 연계 책임 구조가 확정됐다. 정부와 공기업이 전력 기반시설 구축에 공동으로 나서면서 장기간 표류해 온 사업이 정상화 국면에 진입할 수 있을지 주목된다.
9일 전북도에 따르면 새만금개발청, 한국전력공사, 한국수력원자력과 ‘새만금 수상태양광(1단계) 발전사업’의 적기 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 협약식에는 김성환 기후에너지환경부 장관, 안호영 국회 기후에너지환경노동위원장, 김관영 전북지사, 김동철 한전 사장, 전대욱 한수원 사장 직무대행 등이 참석했다.
새만금 수상태양광 1단계 사업은 약 13.5㎢ 수역에 1.2GW 규모의 태양광 발전시설을 설치하는 총사업비 3조원 규모의 대형 프로젝트다. 완공 시 연간 1700GWh의 전력을 생산해 약 35만 가구가 1년간 사용할 수 있는 친환경 전력을 공급하게 된다. 전력 사용량을 감안하면 이차전지 공장 기준으로 연간 수백 GWh의 전력 사용하는 대형 생산시설 3~5곳을 동시에 가동할 수 있는 수준이다. RE100 산업단지의 안정적 전력 기반 역할을 할 수 있는 규모로 평가된다.
이번 협약의 핵심은 발전 설비 구축보다도 전력 계통 연계 책임을 명확히 했다는 점이다. 한국전력공사는 송·변전 설비를, 한국수력원자력은 발전시설과 계통 연계 설비를 맡는다. 전북도와 새만금개발청은 인허가와 행정 절차를 담당한다. 상업운전 목표 시점은 2029년 12월이다.
그동안 새만금 수상태양광 사업은 계통 연계 지연과 책임 주체 불분명 문제로 속도를 내지 못해 왔다. 전북도와 관계기관은 2025년 이후 30여 차례 실무 협의를 거쳐 변환소 위치 조정과 계통 연계 단축 방안에 합의했고, 이를 토대로 이번 협약에 이르렀다.
김동철 한국전력공사 사장은 “호남권 재생에너지 연계 확대와 RE100 신속 추진의 모범 사례가 될 수 있도록 전력 인프라 구축에 최선을 다하겠다”고 말했다.
전북도는 이번 협약이 단순한 발전사업을 넘어 새만금을 RE100 산업단지의 전력 공급 거점으로 전환하는 전략을 본격화할 방침이다. 새만금에서 생산된 재생에너지를 지역 산업단지에 우선 공급하는 ‘지산지소’ 체계를 구축해 기업 유치 경쟁력을 높이겠다는 구상이다.
김관영 전북지사는 “이번 협약은 지연됐던 새만금 수상태양광 사업을 다시 정상 궤도에 올리는 계기”라며 “청정전력을 기반으로 RE100 수요 기업을 끌어들이는 토대가 될 것”이라고 밝혔다.
김성환 기후에너지환경부 장관도 “새만금을 글로벌 재생에너지 거점으로 도약시키는 중요한 전환점”이라고 평가했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
