새만금 수상태양광 1단계 ‘정상화 신호’…3조원 사업 계통연계 속도

한전·한수원 역할 분담…계통연계 책임 확정

완공 시 1700GWh 생산, 이차전지 공장 3~5곳 가동 규모

RE100 산업단지 전력 기반 마련

새만금산단 3공구 매립 전경. 전북도 제공

정부와 공기업이 전력 기반시설 구축에 공동으로 나서면서 장기간 표류해 온 사업이 정상화 국면에 진입할 수 있을지 주목된다.