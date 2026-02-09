“설 연휴 코앞인데 어쩌나…” 가축 전염병 비상 걸린 경남
설 연휴를 앞두고 경남 지역에 가축전염병이 잇따라 발생하면서 방역당국이 긴장을 최고조로 끌어올리고 있다.
경남도는 설 연휴 귀성·귀경 이동 증가와 소비 확대에 대비해 도를 컨트롤타워로 정하고 시군과 협력해 연휴 전·중·후를 아우르는 관리체계를 운영할 방침이다.
9일 도에 따르면 지난 4일 창녕군에서 발생한 아프리카돼지열병(ASF)에 이어 거창군 종오리 농가에서 7일 조류인플루엔자(AI) H5항원이 확인됐다. 도는 긴급 방역대책본부를 가동하고 전염병 확산을 막기 위해 주말에도 현장 지휘와 함께 24시간 비상체제를 운영했다.
창녕군 ASF 발생 이후 방역대 내 13호 농가와 역학관련농가 205호에 대해 정밀검사를 한 결과 모두 ‘음성’으로 확인돼 추가 확진은 없었다. 하지만 도는 양돈농장 종사자 모임‧행사 전면 금지, GPS 미장착 차량 집중 단속, 전 돼지 도축장, 사료원료 및 첨가물, 축산차량에 대한 환경검사를 확대한 감시망을 가동 중이다.
여기에다 거창군 종오리 농가에서도 H5형 AI 항원이 최종 확인되자 경남의 방역 긴장감이 커지고 있다. 도는 발생 농장에 초동방역팀을 투입해 농장 출입을 엄격히 통제하고, 통제초소를 설치해 긴급 방역 조치로 농장 내 사육 중인 종오리 7420마리를 살처분했다.
또 경남지역 오리 농장 36곳과 거창 농장 계열사인 제이디팜 오리 계약사육농장 95곳을 대상으로 20일까지 일제 검사를 한다.
특히14일까지 철새도래지 ‘집중 소독 주간’으로 정해 공동방제단(86대), 시군 소독차량(33대), 농림축산식품부 임차 차량(4대)를 투입하고 철새도래지와 인근 가금농장 33곳을 매일 2회 이상 소독한다. 도내 가금전담관 223명도 투입해 가금농장 동향을 매일 점검한다.
장영욱 경남도 농정국장은 “ASF와 AI가 동시에 발생하는 엄중한 상황인 만큼 가용 가능한 모든 자원을 동원해 농장 간 수평전파를 막아야 한다”며 “농가에서는 외부인 출입 통제와 철저한 소독 등 기본 방역 수칙을 준수해달라”고 당부했다.
