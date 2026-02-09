“설 연휴 코앞인데 어쩌나…” 가축 전염병 비상 걸린 경남

지난 4일 아프리카돼지열병(ASF)이 확인된 경남 창녕군 양돈농장에 출입금지 조치가 내려졌다. 경남도 제공

여기에다 거창군 종오리 농가에서도 H5형 AI 항원이 최종 확인되자 경남의 방역 긴장감이 커지고 있다.