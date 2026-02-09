‘내부공격이 최대 리스크’… 대통령 과거글 공유한 조국

조국 조국혁신당 대표가 9일 ‘내부공격이 가장 큰 리스크’라는 제목으로 된 이재명 대통령의 과거 글을 페이스북에 공유하고 “진영 전체보다 계파 이익을 앞세우며 권력투쟁을 벌이지 말라”고 적었다.
민주당 정청래 대표의 전격 합당 제안 이후 합당을 둘러싼 민주당의 내홍이 심화하는 데다 밀약설 등 혁신당을 겨냥한 주장까지 나오자 이 대통령이 2023년 3월 15일 더불어민주당 대표 시절 쓴 글을 대신 올리며 통합을 강조한 것으로 보인다.
이 대통령은 과거 글에서 “정치에서는 단합하지 않는 압도적 다수가 단결된 소수를 이길 수 없다”면서 “그래서 우리가 가장 경계해야 할 것이 균열과 갈등”이라고 밝혔다. 이어 “생각이 왜 다르냐며 색출하고 망신주고 공격하면 당장 기분은 시원할지 몰라도 민주당은 물론 민주 진영 전체게 큰 피해를 준다”면서 “마치 집안에 폭탄 던지는 꼴이다. 상대는 가만있는데 우리끼리 싸우느라 자멸하는 것보다 더 나쁜 상황이 어디 있겠는가”라고 했다.
이 대통령은 또 “내부공격이 가장 큰 리스크입니다. 거듭 호소 드린다”면서 “함께 싸워야 할 우리 편 동지들을 멸칭하고 공격하는 모든 행위를 즉시 중단해 달라”고 호소했다. 이어 “통합과 단결의 힘으로 똘똘 뭉쳐야 윤석열 검사독재정권의 폭정에 맞서고 결국 내년 총선에서도 승리할 수 있다”면서 “우리 안의 차이가 있다고 한들 상대와의 차이보다 크겠나. 작은 차이를 극복하고 총구는 바깥으로 돌리자”고 당부했다.
조 대표는 8일 국회에서 연 기자간담회에서 “설 연휴가 시작되는 13일 전에 민주당의 공식 입장을 결정해달라”면서 “13일까지 공식적이고 공개적인 답변이 없으면 혁신당은 합당은 없는 것으로 하겠다”고 말했다.
조 대표는 “합당하지 않고 별도 정당으로 선거연대를 이룰 것인지 아니면 선거연대도 하지 않을 것인지 또는 하나의 정당 안에서 가치와 비전 경쟁을 할 것인지 명확하게 선택해달라”며 “(토지공개념 등) 조국당 비전과 가치에 대한 태도를 밝혀달라”고 요구했다.
이에 민주당은 정청래 대표가 오는 10일로 예정된 의원총회와 당원 의견 수렴 절차를 거쳐 조속히 입장을 발표할 것이라고 답했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
