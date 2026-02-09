의정부시장 여론조사, 김동근 현 시장 다자대결 구도 선두
김동근 32.2%, 심화섭 17.6%, 안병용 9.6%
올해 6월 3일 치러질 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 실시된 의정부시장 관련 여론조사에서 김동근 현 시장이 다자대결 구도에서 가장 높은 지지율을 기록한 것으로 조사됐다.
뉴스미디어가 여론조사기관 모노커뮤니케이션즈/모노리서치에 의뢰해 2월 2일부터 4일까지 의정부시에 거주하는 만 18세 이상 남녀 500명을 대상으로 조사한 결과, 시장 후보 다자대결에서 국민의힘 김동근 현 시장은 32.2%의 지지율을 기록했다.
뒤를 이어 더불어민주당 심화섭 후보가 17.6%를 얻었으며, 안병용 전 시장 9.6%, 김원기 6.0%, 조국혁신당 장수봉 4.6%, 국민의힘 임호석 4.3%, 박성복 2.6% 순으로 조사됐다. 김 시장은 2위 후보와 두 자릿수 격차를 보이는 등 조사 결과에서 가장 높은 수치를 기록했다.
정당별 후보 적합도 조사에서도 김동근 시장의 우위는 뚜렷했다. 국민의힘 후보군 가운데 김 시장은 41.4%의 지지를 얻어 다른 후보들을 큰 차이로 앞섰다. 임호석 후보는 8.5%, 박성복 후보는 6.0%로 나타났다.
더불어민주당 후보 적합도 조사에서는 안병용 후보가 23.0%로 가장 높았고, 심화섭 17.3%, 김원기 13.5%로 뒤를 이었다. 민주당 후보군은 지지율이 비교적 분산된 양상을 보였다.
정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 48.9%로 국민의힘 28.9%를 앞섰다. 다만 후보 적합도 조사에서는 김동근 시장이 높은 수치를 기록하며 정당 지지도와는 다른 흐름을 보였다.
유권자들이 꼽은 시장 선택 기준으로는 행정·정책 전문성이 39.9%로 가장 높았으며, 도덕성과 청렴성 20.2%, 소속 정당 18.6%, 인물과 성과 12.1% 순으로 나타났다. 정책 수행 능력과 행정 경험을 중시하는 응답이 다수를 차지한 점이 눈에 띈다.
이번 조사는 유·무선 ARS 방식으로 진행됐으며 무선전화 비율은 80%, 유선은 20%다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.4%포인트이며, 전체 응답률은 3.3%로 조사됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
