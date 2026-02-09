의정부시장 여론조사, 김동근 현 시장 다자대결 구도 선두

김동근 32.2%, 심화섭 17.6%, 안병용 9.6%

의정부시장 여론조사 다자 대결 후보적합도. 중앙선거여론조사심의위원회 제공

여론조사에서 김동근 현 시장이 다자대결 구도에서 가장 높은 지지율을 기록한 것으로 조사됐다.

의정부시장 여론조사 정당 지지도. 중앙선거여론조사심의위원회 제공