권순욱(사진) 제43대 국립수산과학원장이 9일 오전 취임식을 갖고 공식 업무에 들어갔다.
권 신임 원장은 1999년 행정고시 42회로 공직에 입문해 주러시아연방대사관 참사관, 해양수산부 규제법무담당관, 해양공간정책과장, 수산정책과장, 어촌양식정책관 등을 거쳤다. 지난 2월부터는 해양수산부 기획조정실 정책기획관을 맡아왔다.
해양수산 국제협력과 수산정책, 수산물 안전관리, 해양환경 등 분야에서 실무 경험을 쌓아온 정책 전문가로 평가받는다.
권 원장은 취임 후 어업인 소득 증대와 수산업 경쟁력 강화, 해양환경 변화에 대응한 연구 기능 강화 등을 중심으로 국립수산과학원 운영을 이끌 것으로 전망된다.
권 원장은 첫 공식 일정으로 이날 부산 영도구 순직 선원 위령탑을 참배한 뒤 전남 여수시 어류 양식장을 방문해 저수온 대비 피해 최소화를 위한 현장 점검에 나설 예정이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
권순욱 신임 국립수산과학원장 취임
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사