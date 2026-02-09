휴대전화 대신 제기차기… 남이섬에서 ‘진짜 명절’

설 연휴 온 가족이 즐기는 전통놀이·공연·체험 ‘풍성’… 다채로운 이벤트와 선물까지



남이섬은 설 연휴를 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 전통놀이와 공연, 체험 프로그램을 대거 선보인다고 9일 밝혔다. 민속놀이부터 겨울 축제, 어린이 체험, 커플 이벤트까지 세대와 취향을 아우르는 콘텐츠를 마련해 일상에서 벗어나 명절의 정취를 만끽하는 공간으로 방문객을 맞이한다.



남이섬은 오는 14일부터 18일까지 설맞이 전통놀이와 체험 프로그램을 운영한다. 윷놀이, 제기차기, 딱지치기, 고리 던지기 등 남녀노소 누구나 참여할 수 있는 민속놀이를 통해 명절이면 자연스럽게 이어지던 놀이 문화를 섬 안에서 다시 경험할 수 있도록 했다. 아이들에게는 휴대전화를 잠시 내려놓고 몸으로 뛰노는 시간이, 어른들에게는 어린 시절을 떠올리는 추억의 시간이 될 것으로 기대하고 있다.



설 연휴와 밸런타인데이가 맞물린 점을 활용한 소통 이벤트도 마련됐다. 연인은 커플임을 확인할 수 있는 소지품을 제시하면 무료로 관광청에서 예쁜 엽서와 우표를 받을 수 있다. 일반 방문객도 카카오톡 플러스 채널 또는 인스타그램 공식 계정을 팔로우하면 참여 가능하다. 직접 엽서를 작성해 마음을 전하는 방식으로 여행의 추억을 더욱 깊게 남길 수 있도록 기획했다.



15일 에코스테이지에서는 극단 ‘류’의 ‘만사형통 운수대통 타악 퍼포먼스’가 열려 새해의 힘찬 출발을 알린다. 이어 16일과 17일에는 관객 참여형 떡메치기 체험과 사물놀이가 결합된 공연이 진행된다. 보고 듣는 데 그치지 않고 함께 어우러지는 참여형 구성으로 명절 분위기 속에서 전통 공연의 흥겨움을 생생하게 전할 예정이다.



겨울 시즌 대표 콘텐츠인 ‘Winter Wonder Nami Island’ 축제도 연휴 기간 이어진다. 무료 눈썰매장은 남이섬을 찾는 방문객들에게 특히 인기가 높은 공간으로, 아이부터 어른까지 세대를 가리지 않고 즐길 수 있는 겨울철 명소다. 눈 위에서 마음껏 즐긴 뒤에는 눈썰매장 인근 개구리 쉼터에서 모닥불과 함께 따끈한 어묵꼬치와 물떡으로 몸을 녹이며 휴식을 취할 수 있다.



야외 활동 후에는 남이섬 곳곳에 마련된 레스토랑에서 든든한 식사도 이어갈 수 있다. 철판 닭갈비로 잘 알려진 섬향기와 화덕에서 구워낸 나폴리탄 피자를 선보이는 딴지펍 등은 남이섬의 대표 먹거리 공간으로, 연휴를 맞아 가족과 연인이 함께 머무르며 따뜻한 시간을 보내기에 제격이다.



또한 연휴 기간 방문객은 실내 예술 전시도 함께 즐길 수 있다. 남이섬 평화랑에서 열리는 양순영 작가 초대전 ‘Color Harmony’에서는 색채와 빛을 주제로 한 추상 회화를 선보인다. 대표 연작 ‘Look at Window’를 비롯해 소품부터 300호 대작까지 50여 점이 전시되며, 자연 속 휴식에 예술 감상을 더하는 문화 콘텐츠로 눈길을 끈다.



어린이 동반 가족을 위한 체험도 준비됐다. 헤이스쿨스클럽 남이섬의 ‘HEI HAPPY NEW YEAR’ 프로그램에서는 새해 이야기를 나누고, 소원을 담은 나무 액자 만들기와 소원의 종 체험을 진행한다. 여기에 겨울 간식 찐빵까지 더해 아이들이 따뜻한 명절 분위기를 자연스럽게 느낄 수 있도록 구성했다. 공예원에서는 물레 체험과 노리개 페인팅 등 설맞이 특별 공예 체험을 운영해 전통 감성을 살렸으며, 완성 작품을 기념으로 가져갈 수 있다.



이밖에 집와이어 이용객 대상 복주머니 뽑기와 섬 내 아트숍의 새해 복(福) 기획 상품 등 연휴 분위기를 살린 이벤트가 섬 곳곳에서 진행된다. 남이섬은 올해 설 프로그램을 통해 방문객이 단순히 스쳐 가는 관광이 아닌 섬에서 명절 하루를 온전히 보내는 경험을 하도록 기획했다고 밝혔다.



남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr



